La inflación sigue sin darles tregua no solo a las autoridades económicas, sino al bolsillo de los colombianos, quienes siguen viendo cómo cada día su ingreso alcanza para comprar menos cosas, fenómeno que se viene acentuando en los últimos meses, según lo muestran las cifras del Dane.



En el octavo mes del año, según la autoridad estadística, la variación mensual del índice de precios al consumidor (IPC) fue de 1,02 por ciento; la variación año corrido, de 9,06 por ciento; y la anual, 10,84 por ciento.



La cifra implica no solo que en agosto, la inflación anualizada fue 6,4 puntos porcentuales superior a la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 4,44 por ciento, sino que se trata del dato más alto de los últimos 24 años, solamente por debajo de la variación de 18,94 por ciento que mostró la inflación anualizada para agosto del año 1998.



De acuerdo con el reporte del Dane, el incremento se dio principalmente por las divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas y la de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, siendo esta última la que abarca los costos como el arriendo y los asociados con la vivienda, más los servicios públicos.



La primera división tuvo en agosto en agosto una variación del 1,85 por ciento, acumulando así un aumento del 25,57 por ciento en el último año siendo responsable de 4,33 puntos básicos del total de 10,84 por ciento de la variación anual al corte de agosto, en tanto que la segunda división contribuyó con 2,19 por ciento a esta variación.



En otras palabras, en el último año, entre septiembre del 2021 y agosto del 2022, solamente estos dos grupos han sido responsables del 60 por ciento del aumento de la inflación, y de acuerdo con los registros detallados del Dane, de los 188 artículos y servicios que componen la canasta con la que se mide la inflación, los 20 con el mayor peso representaron el 66 por ciento del total de la inflación anualizada hasta agosto.



Además, el dato anualizado de 10,84 por ciento al corte de agosto de 2022, superó los pronósticos de la mayoría de analistas, que estimaban que el IPC registraría una variación de 10,3 por ciento en su dato anual.



Según el Dane, en agosto en el IPC de agosto cuatro divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (1,02 por ciento), siendo estas alimentos y bebidas no alcohólicas (1,85 por ciento), bienes y servicios diversos (1,54 por ciento), restaurantes y hoteles (1,45 por ciento) y, por último, muebles (1,33 por ciento).



Por debajo se ubicaron las divisiones de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,76 por ciento), salud (0,74 por ciento), transporte (0,68 por ciento), recreación y cultura (0,6 por ciento), prendas de vestir y calzado (0,45 por ciento), bebidas alcohólicas y tabaco (0,27 por ciento), educación (0,17 por ciento) y finalmente, información y comunicación (0,08 por ciento).



Asimismo, en el resultado anualizado hasta agosto, la variación anual de las subclases que más aportaron al índice total fueron el almuerzo fuera del hogar (16,47 por ciento), electricidad (25,90 por ciento), carne de res y derivados (26,63 por ciento), arriendo imputado (3,21 por ciento), vehículo particular nuevo o usado (16,48 por ciento), leche (38,01 por ciento), productos de limpieza y mantenimiento (29,56 por ciento), arriendo efectivo (3,26 por ciento), comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (16,51 por ciento) y transporte urbano (6,05 por ciento).

Las causas de las alzas de la energía

Tras conocer el dato de inflación de agosto, el presidente Gustavo Petro dijo que citará a las autoridades del sector energético para evaluar las alzas en los precios de la energía, si los embalses están llenos. “Citaré a todas las autoridades del sector energético para que nos expliquen este comportamiento extraño”, aseguró el mandatario.



Pero fuentes del sector eléctrico le explicaron a EL TIEMPO que son tres las razones. La primera es la indexación de contratos de generación, transmisión, distribución y comercialización al índice de precios al productor (IPP), fórmula que viene de tiempo atrás por regulación. Según el Dane, solo este año el IPP ha subido 20,4 por ciento y en el último año 30,02 por ciento.



A esto se suman las altas pérdidas en la región Caribe (para el operador Air-e siguen arriba del 30 por ciento y en Afinia están en 27,19 por ciento). Por el compromiso de inversión en la mejora del servicio, la regulación las autoriza a cobrar estas pérdidas, pero hay una opción para diferirlas en el tiempo.



Y un tercer factor son los aumentos que varias hidroeléctricas vienen haciendo, aprovechando que algunas térmicas hacen mantenimiento, llevando el precio de energía en bolsa hasta 300 pesos el kilovatio, según la firma XM. El nivel de los embalses está en 85,47 por ciento.

