Arrancó nuevo impuesto en tiendas: así lo ven pequeños comerciantes

La reforma tributaria impulsada por el Gobierno, respaldado en indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), contempla en su artículo 54 los nuevos impuestos con los que se busca desincentivar el consumo de bebidas y alimentos ultraprocesados.



Tal impuesto a alimentos se aplica a partir de este miércoles 1 de noviembre a los grandes productores de alimentos, así como los productores personas naturales que presenten ingresos brutos provenientes de estas actividades superiores a 424 millones de pesos al año (cerca de 9 millones de pesos semanales).



(Vea también: Tiendas y panaderías de barrio, asustadas con los impuestos a ultraprocesados).

Si bien el gravamen busca garantizar una mejora en la salud pública y la prevención de enfermedades derivadas del consumo, los tenderos y panaderos manifiestan su preocupación por la inevitable alza de los precios finales, que puede traer una reducción de sus ventas y un golpe al bolsillo de sus clientes, derivados de un mayor costo de su inventario.



EL TIEMPO conversó con distintos propietarios de tiendas y panaderías en la localidad de Fontibón, en Bogotá. Todos coinciden en que el alza de los precios es inevitable y que, a corto plazo, significará un golpe a los consumidores, pues estos productos no son fácilmente reemplazables y corresponden a la base de su dieta.

¿Qué dicen los tenderos?

Facebook Twitter Linkedin

Los tenderos consultados afirman que esta medida será un duro golpe tanto para ellos como para los consumidores. Foto: César Melgarejo / CEET

Claudia Barrios, propietaria de la tienda ‘Claudipollos’, expresó su preocupación por las cargas fiscales que recaen sobre ella y sus colegas tenderos: “como yo lo veo, nos quieren sacar y seguir con sus almacenes grandes, los que tienen plata”.



Barrios explicó que al nuevo impuesto se suman otras cargas como la sobretasa a la energía establecida en el marco de la emergencia económica y social en La Guajira con la expedición del Decreto 1276 de 2023, lo que le suma 5.000 pesos al mes a su factura de este servicio por ser usuaria comercial.



(También: ¿Sabe qué productos subirán de precio en noviembre y cuáles están excluidos?).

No voy a comprar algo que la gente no va a consumir FACEBOOK

TWITTER

Al consultarle si está al tanto de cuáles alimentos verán la carga del impuesto, indicó que serán aquellos con sellos negros que advierten sus altos contenidos en azúcares añadidos, sodio, entre otros.



En este análisis coincide con Manuel Bejarano, propietario de ‘Supermercados Yami’, quien no piensa incluir productos nuevos en reemplazo de los actuales: “estamos en un estrato 3 donde la gente va a consumir siempre eso (gaseosas, papas, entre otros); no voy a comprar algo que la gente no va a consumir”, concluyó.



La referencia al sello negro puede resultar imprecisa pues el impuesto no incluye a algunos alimentos que efectivamente cuentan con esta señalización, como lo serían el arequipe o dulce de leche, el salchichón y otros embutidos, las obleas, el bocadillo de guayaba, entre otros; sin embargo, todos los alimentos que serán gravados tienen etiqueta negra, pues tienen el mismo corte para ser regulados.

Para Bejarano, la medida estaría perjudicando a los estratos 1, 2 y 3, pues “los ricos no comen eso. Alguien que trabaje en la construcción no va a venir a pedir un batido para el almuerzo; se va a llevar una gaseosa, que es lo más práctico”.



Con calculadora en mano, el bogotano proyectó los precios que manejará con sus productos gravados: “unas papas están en este momento a 2.000 pesos; con impuesto, quedarán en 2.200. De aquí al 2026 vamos a quedar con un 35 por ciento más, por lo que quien vaya a comprar unas salchichas que ahorita valen 4.800, de aquí a allá van a valer como 10.000 pesos”, sentenció.

Facebook Twitter Linkedin

Para Manuel Bejarano, la medida perjudicaría especialmente a los estratos 1, 2 y 3. Foto: César Melgarejo / CEET

Por su parte, Karen Botina, de la panadería ‘Las Delicias del Genio’, piensa incluir bebidas naturales y otros productos, viendo en el mercado qué tipos de producto puede haber para el cuidado de sus clientes.



Mencionó incluir otros tipos de pan más saludables; con esto, cabe recordar que el impuesto no aplica al pan, la leche, los huevos, el pollo ni otros productos de la canasta básica.

En términos de precios, Botina esperará a que sean los mismos proveedores quienes le indiquen los incrementos, para luego definir cuáles productos seguirán en su inventario y cuáles no.



“La gente se va a asustar porque todo ha subido; no me parece que en este momento hagan este incremento”, afirmó. “Le dan salud a la gente pero le quitan salud mental y tranquilidad”.

SANTIAGO BOHÓRQUEZ GARROTT

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO