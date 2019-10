El impacto del alza del dólar en la construcción en el país

El incremento del dólar, que esta semana se llegó a cotizar por primera vez a 3.500 pesos, beneficia a muchos sectores, pero también perjudica a otros. El sector constructor se podría ver afectado, pues la mayoría de los insumos y materiales importados tendrán un mayor valor al hacer el cambio a la TRM (Tasa Representativa del Mercado).



María Clara Luque, presidente de Fedelonjas, se refirió al alza de la divisa.

Según Luque, “los grandes constructores hacen las compras de esos materiales mediante negociaciones de largo plazo, por lo que a corto plazo no afectaría en gran medida”.

Adicionalmente, “los constructores pactan el precio de venta desde meses atrás, entonces el valor no puede ser cambiado a los compradores de un momento a otro, a pesar de que la divisa suba", indicó.



Sin embargo, “los acabados importados se manejan mucho más entre los estratos medios y altos. Puede que, si se mantiene alto, estos productos empiecen a subir y, por consiguiente, puedan afectar a esta industria a mediano plazo. No obstante, hay acabados nacionales de excelente calidad que se pueden usar en las propiedades nuevas y en las remodelaciones”, aclaró la presidente de Fedelonjas.



En el caso del precio de la vivienda este no se verá afectado, “estamos en un momento de alto stock terminado y difícilmente se pueden subir más los precios. Puede que se deban reducir algunos acabados de alto costo para evitar incrementos”, concluyó la funcionaria.



