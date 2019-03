Herramientas y seguridad, claves en la expansión

Las entidades financieras y compañías de tecnología son conscientes de que las aplicaciones y herramientas para acceder a la banca digital deben ser amigables y hacer cada vez más fácil la experiencia.



Lo anterior debido a que una herramienta mal diseñada, un delito o una publicidad engañosa pueden hacer que muchos clientes sigan anclados en el mundo físico.

La seguridad

Paralelamente, las entidades plantean seguir los consejos tradicionales de seguridad, que evitan fraudes y suplantaciones.



Desde BBVA dicen que han venido mejorando la ‘app’ para teléfonos móviles, poniendo a disposición de los clientes nuevas funcionalidades.



“Recientemente empezamos a ofrecer un asistente que los acompaña en los procesos de pagos, y ha incluido otras actualizaciones como la opción de marcar como favoritos los desembolsos frecuentes que realizan a través de la app”, señaló Germán Rodríguez Perdomo, director de Estrategia de BBVA Colombia.



En su opinión, así mejoran la experiencia para que cada vez sea más sencilla y segura.



“Ese tipo de interacciones generan confianza y mayor frecuencia en el uso del canal”, explica el directivo.

Empezamos a ofrecer un asistente que los acompaña en los procesos de pagos, y ha incluido otras actualizaciones FACEBOOK

TWITTER

'Evangelización' en seguridad

“En cuanto a seguridad, es importante no acceder a las cuentas desde celulares o computadores que no sean el propio, ya que muchas veces pueden estar comprometidos en materia de vulnerabilidad (por ejemplo, tener instalados dispositivos que capturan información”, advierten desde Scotiabank Colpatria.



Los representantes de las entidades financieras consultado igualmente señalan que las recomendaciones de seguridad son comunes al mundo físico y el electrónico.



Por tanto, piden no usar redes públicas para realizar las transacciones y no revelar por ningún motivo claves o datos como número de tarjetas de crédito y códigos de seguridad, a través de correos electrónicos o 'links'.

También recomiendan pedir la habilitación para código de seguridad en las tarjetas débito, con el fin de realizar las compras de comercio electrónico. “Así pueden consultar el número de seguridad de las tarjetas y no tienen que acercarse a una oficina, ni expedir nuevamente la tarjeta”, agregan.



Por su lado, la compañía Gemalto señala que lo más importante para protegerse cuando se es cliente en línea es asegurarse de que nadie robe el nombre del usuario y la contraseña. “Las contraseñas robadas son la raíz del problema de la seguridad en la banca en línea y de internet en su totalidad porque cualquier persona que la tenga puede acceder a las cuentas”, explica.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS