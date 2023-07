La relación entre las ayudas o asistencias a la conducción y los conductores se basa en la confianza, pero hay un desbalance. Mientras las primeras parecen no confiar mucho en los humanos, estos están dejando todo en manos de la Inteligencia Artificial, IA.



Esta es una alerta que cada día toma más fuerza y preocupa por la generación de malos hábitos al conducir, pues la tecnología está haciendo que los automovilistas se confíen. Lo primero que hay que entender y tener claro es que estas no son un piloto automático que reemplaza al conductor, ni mucho menos, bajar la atención al volante.

Según la teoría de compensación del riesgo, (Wilde, 1988), “cada conductor está dispuesto a aceptar un nivel de riesgo constante y cuanto más seguro se siente en su automóvil, más riesgos asume”.



Esto significa que si las personas manejaran autos menos seguros conducirían de un modo mucho más prudente, al ser conscientes de que cualquier accidente tendría graves consecuencias. Al otro lado, al conducir un automóvil con alto nivel de seguridad, se aumenta la velocidad y el riesgo, y no hay precaución al sentirse más protegido.



En todo caso, el objetivo de las asistencias no es reemplazar al conductor, sino perfeccionar su manejo. Por eso, los sistemas tienen la capacidad de detectar situaciones de riesgo. En caso de que no haya una respuesta por parte del piloto, las asistencias intervienen para evitar un accidente o mitigarlo.

Las asistencias a la conducción se apoyan en múltiples cámaras, sensores y microprocesadores que monitorean constantemente lo que pasa alrededor de un auto. Foto: Archivo particular

Esto es ahora, pero en el futuro esas serán tareas de los vehículos autónomos que no necesitarán de un conductor, aunque esa tecnología ya se está implementando y en algunos países ciertas asistencias son obligatorias de fábrica como el Frenado Inteligente de Emergencia con Detección de Peatones (I-EB + PED); Alerta Inteligente de Colisión Frontal (I-FCW); Alerta de Punto Ciego (BSW); y Alerta de Abandono de Carril (LDW) con Intervención Inteligente de Cambio de Carril (LDP).



