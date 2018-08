El Grupo Sura, tras inversionistas en Asia

Grupo Sura, uno de los conglomerados financieros más grandes de Colombia, está recurriendo a inversionistas asiáticos para impulsar sus acciones de bajo rendimiento y estimular la liquidez.

Grupo Sura, uno de los conglomerados financieros más grandes de Colombia, está recurriendo a inversionistas asiáticos para impulsar sus acciones de bajo rendimiento y estimular la liquidez.



Ejecutivos de Sura, que cuenta entre sus empresas con un banco, una aseguradora y una administradora de fondos de pensiones líderes en América Latina, viajarán a Hong Kong, Singapur y los Emiratos Árabes Unidos en septiembre para atraer a inversionistas institucionales, señaló Ricardo Jaramillo, vicepresidente de finanzas corporativas del grupo, en una entrevista telefónica desde Medellín.



Grupo de Inversiones Suramericana, como se conoce formalmente, quiere ampliar sus aproximadamente 800 inversionistas internacionales mirando más allá de los mercados tradicionales, sostuvo.



"Ya tenemos relación con muchos fondos de EE.UU. y Europa que hemos construido a través de nuestras visitas a eventos en Londres y Nueva York", dijo. "Nunca habíamos visitado inversionistas en Asia y creemos que es un mercado con oportunidades muy interesantes".



Tiene sentido tratar de explotar los mercados asiáticos, algo que pocos en el país han hecho, señaló Jose German Cristancho, responsable de investigación y estrategia de Corredores Davivienda.



La falta de liquidez de Colombia se traduce en acciones relativamente baratas sin el volumen que refleje su verdadero valor, sostuvo.



"Has visto muy pocos fondos asiáticos que han llegado a las acciones colombianas", dijo Cristancho. "No veo que esto sea algo como una ventaja para Sura que sea particular de Asia. La verdad es que lo veo más simplemente como una diversificación hacia un mercado que tiene potencial".

El potencial

Las acciones de Sura han caído cerca de un 12 por ciento este año, aun cuando el índice colombiano Colcap ha subido un 1,5 por ciento, lo que convierte a Sura en una de las acciones financieras con peor desempeño en el índice, de acuerdo con datos compilados por Bloomberg.



Las reuniones en Asia tienen como objetivo generar interés en una acción que ha sufrido ya que los inversionistas están "comprando y manteniendo", lo que limita la flotación disponible para negociar, señaló Jaramillo.



"Necesitamos presentar la empresa a nuevos inversionistas y nuevas cuentas", dijo. "El objetivo es aumentar el apetito por nuestra compañía". La empresa no quiso nombrar los fondos con que se reunirá en el viaje.



"Definitivamente, la falta de liquidez es una preocupación para el mercado colombiano", señaló Carlos Enrique Rodriguez, director de análisis de capital de Ultraserfinco SA, con sede en Bogotá, aunque el volumen diario promedio de negociación de Sura de US$2.900 millones "es una sólida liquidez en Colombia".



Eso se compara con los US$59 millones de la brasileña Itausa --Investimentos Itau SA, una compañía controlante que opera en finanzas, construcción y electrónica, entre otros. Rodriguez tiene una sobreponderación en la acción, que cuenta con cinco recomendaciones de comprar, 10 de mantener y cuatro de vender, según datos compilados por Bloomberg.



Señaló que la compañía debería concentrarse en mejorar las operaciones y la eficiencia tras años de grandes adquisiciones.

Crecimiento

Comenzando con la compra en 2011 de los activos latinoamericanos de pensiones, seguros de vida y gestión de inversiones de ING Groe NV, las adquisiciones de Sura han reforzado sus principales empresas, que incluyen Seguros Sura, Bancolombia y la administradora de fondos de pensiones Sura Gasset Management. La empresa ahora está enfocada en el crecimiento orgánico, según Jaramillo. "No vemos grandes adquisiciones en el corto plazo", señaló.



"Estamos digiriendo, desarrollando e integrando las inversiones que hemos hecho en los últimos anos". Jaramillo dijo que la compañía ve una oportunidad para expandir los servicios bancarios, productos de seguros y aportes voluntarios a los fondos de pensiones en América Latina. Su enfoque geográfico se mantendrá en los países de la Alianza del Pacifico que incluye a Colombia, Perú, México y Chile”, indicó.



"Uno de los objetivos principales que tenemos en nuestras estrategias es aumentar nuestro nivel de penetración", dijo. "Tenemos alrededor de 50 millones de clientes. Esa es la población de Colombia, por lo que el potencial que tenemos para aumentar es una gran oportunidad".



