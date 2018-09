'En APP del Magdalena, Gobierno no quiere repetir errores de las 4G'

Hasta el 2019 tendrá que esperar el país para conocer la forma en que será estructurado el proyecto de recuperación de la navegabilidad del río Magdalena, iniciativa que cuando fue adjudicada al fallido consorcio Navelena, apuntaba a estar lista el próximo año.

Ayer, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, fue clara en afirmar que el Gobierno, si bien está comprometido con la obra y sabe de su importancia estratégica para el país, no va a seguir cometiendo con este proyecto los mismos errores en materia ambiental y social que se han registrado en proyectos viales, incluso en los de cuarta generación (vías 4G).



Por ello, la funcionaria señaló que se tomará un período adicional, entre seis y ocho meses, para revisar y profundizar los estudios del proyecto, pues no solo hay dudas de sus vacíos ambientales y sociales, sino incertidumbres sobre la financiación una vez sea adjudicado a un nuevo consorcio.



Según la funcionaria en el diagnóstico para decidir los ajustes a la estructuración de la APP se evidenció que el proyecto no se trata solo de una iniciativa de mantenimiento, en la cual se aplican solamente guías ambientales, sino que se trata de un proyecto de intervención y obra, que requiere un estudio de impacto socioambiental profundo y licencia ambiental.



“Creemos que con la experiencia de lo que ha pasado en las 4G, requiere un estudio más profundo”, agregó la funcionaria. Y señaló que hay que tomar las experiencias vividas con vías 4G que en algunos casos se consideró que no requerían trámite de licencia ambiental y hoy, por dificultades surgidas, tienen tramos de obra paralizados.

“Tenemos un diagnóstico de problemas. Se presentaron proyectos con guías de manejo ambiental y no con estudios profundos para pedir licencia y la realidad es que sí era necesario y prueba de ello es la Perimetral de Oriente, que tiene 51 manantiales y acuíferos que tienen paralizado el proyecto, y ni siquiera se sabe si se puede hacer un nuevo trazado”, recalcó la Orozco al alertar por los crecientes litigios en varios proyectos de infraestructura.



“No podemos tener una nueva Navelena ni podemos repetir los problemas de las vías 4G, tomando el mismo camino para la APP, ignorando puntos ambientales y de comunidades”, recalcó. Para el Gobierno es claro que un proyecto de 2,3 billones de pesos no se puede asumir sin cumplir condiciones técnicas, financieras y jurídicas.



“Es necesario verificar el cronograma de obras y se requiere hacer una actualización de los diseños ya que es uno de los principales riesgos del proyecto, dado que se están aplicando los mismos que fueron realizados para la primera concesión”, aseguró.



Además, en el caso de la APP del río Magdalena, el Gobierno vio la necesidad de hacer una revisión detallado de las variables técnicas y financieras, para que el proyecto sea sostenible y se alcance el objetivo.



Por ejemplo, se encontró que la totalidad de los riesgos tributarios y cambiarios los asume el inversionista privado, pero un sondeo reciente, que la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) hizo entre los bancos, encontró que no están dispuestos a prestarles a proyectos de esta naturaleza, ad portas de una reforma tributaria.



“Pensar que un privado va a asumir la totalidad del riesgos tributario, sabiendo que puede cambiar el régimen tributario en el siguiente semestre, no es real ni confiable”, advirtió Orozco.

Alistan diagnóstico de líos en ejecución de carreteras

La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, indicó que luego de montar un ‘cuarto de guerra’ en la Agencia Nacional de Infraestructura, en las próximas semanas saldrá el diagnóstico de los temas que requieren tratamiento urgente en los proyectos viales, por ejemplo los cierres financieros, la gestión predial y contractual.



“El Gobierno recibió proyectos bien conceptualizados, pero mal en gestión”, indicó.



