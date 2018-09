Gobierno no propondrá que más personas paguen impuesto a la renta

La idea, en materia tributaria, que en principio le había sonado al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla –la cual a su vez había sido propuesta por el Consejo Gremial–, de incluir nuevos contribuyentes del impuesto de renta, a partir de ingresos superiores a 1,9 millones de pesos al mes, quedaría descartada de la próxima reforma tributaria.

El presidente Iván Duque, durante la instalación del XXX Congreso de Analdex, gremio de exportadores, dijo este jueves que, en materia de impuesto de renta, ni va por los colombianos que hoy declaran pero no aportan ese tributo por estar debajo del umbral establecido para ser aportante ni por los que lo vienen pagando y contribuyen con lo que tienen que contribuir. Su faro está en aquellos ciudadanos, unos 10.000, que ganan 50 millones de pesos al mes o más y tienen una carga tributaria de 2,5 millones mensuales.



“Muchos de ellos tienen una tributación pequeñita porque por ingresos salariales se registra muy poco, y entra toda una serie de ingresos que no son gravables”, precisó el mandatario, al tiempo que indicó que el llamado para ellos es a ser parte de la solución.

“No estamos diciendo que los vayamos a perseguir, no, pero sí que seamos conscientes de que pueden ser parte de la solución. Que paguen un poquito más”.



Según las cuentas del Presidente, “eso les llevaría la tributación a 4 millones, un poquito más”; mientras que para el país significaría un ingreso cercano a los 3 billones de pesos, o más, recursos que, según Duque, “son necesarios. ¿Para qué? Para que podamos bajarles la carga a las empresas, no a los ricos, a las empresas, y que eso nos permita tener una tasa de renta más competitiva que estimule la inversión y que estimule la generación de empleo en el país”.

El día anterior lo había dicho Minhacienda

En la víspera del evento de Analdex, el ministro de Hacienda había dicho ya: “Nuestra propuesta no va a ser aumentar la base de personas naturales sino concentrarnos en ser más equitativos y redistributivos en los sectores más altos”.



La fórmula de Duque se enmarca en la idea de hacer que la carga tributaria sea más justa y conduzca a aumentar recursos para promover el desarrollo del país. “Son medidas de progresividad, de sensatez, de equidad y eficiencia tributaria. La clase media está surgiendo con ímpetu, y en este momento se necesita su capacidad de consumo”.

El presidente de Analdex, Javier Díaz, se mostró de acuerdo al decir: “La carga adicional no debería estar sobre los asalariados que ya están controlados y no pueden evadir. Debe dirigirse a aquellos que tienen ingresos que parten de una base salarial muy pequeña e ingresos adicionales que no se gravan”.



Para el exdirector de la Dian Juan Ricardo Ortega, “el dinero está en las personas que no registran ingresos pero viven muy bien y disfrutan lujos, autos de alta gama, yates, clubes, viajes”.



Los estimativos posibles en recaudo, de Ortega, al incluir esta franja de la sociedad, van mucho más allá de los del Presidente. “Ahí hay mínimo 15 billones de pesos que se evaden al año”.

Pilas con el control

No obstante, como la idea del mandatario del país es bajar la tributación de las sociedades, Ortega advierte que se debe controlar para que las personas naturales dueñas de compañías, a fin de evadir, no pasen sus bienes a nombre de las sociedades que tributarán menos. “Esto solo se resuelve con acuerdos públicos con ganaderos, empresarios, constructores. Que estas prácticas se combatan de común acuerdo”.



El director del centro de pensamiento económico Anif, Sergio Clavijo, que además ha puesto sobre el tapete la llamada ‘reforma tributaria comprensiva’, dice que esperará a que el Gobierno radique oficialmente sus propuestas impositivas.

Pero en su reforma comprensiva recomienda progresividad tributaria

de hogares medios y altos. “Un elevamiento de la actual curva de gravámenes de los hogares en cerca de un 3 % en la parte media-media y de un 2 % en la parte alta podría aportar cerca del 0,4 % del PIB como recaudo adicional”.

En defensa de ingresos por rentas de trabajo

Para Horacio Ayala, experto tributarista, “lo importante es que no sigan persiguiendo de manera obsesiva las rentas de trabajo, e ignorando las de capital, solo porque es más fácil gravar a los empleadores y a los profesionales independientes”.



