A eso de las 8 de la mañana de ayer, cuando los asistentes al Foro Económico Mundial en Davos comenzaron a llegar al Centro de Congresos, el termómetro marcaba siete grados bajo cero. La temperatura, típica para esta época del año en la localidad ubicada en los Alpes suizos, obligó a los presentes a hacer uso de gorros, guantes, bufandas, botas y chaquetas gruesas cada vez que salían a la calle.



Pero el frío en el exterior fue compensado por la calidez del recinto cerrado. Y no solo por cuenta de la calefacción, sino de un par de mensajes principales tras el primer día de sesiones, los cuales sirvieron para subirle el ánimo a la audiencia.

El primero fue la ratificación de la alianza que respalda a Ucrania frente a la invasión rusa. Tras una intervención de Olena Zelenska —esposa de Volodimir Zelenski, el mandatario ucraniano— llegaron las expresiones de apoyo económico y militar “por el tiempo que sea necesario”, según lo expresó la primera ministra de Finlandia, Sana Marin.

Mostrar un frente unido es importante dado que todas las señales apuntan hacia un conflicto costoso y prolongado, cuyo desenlace será determinante para la marcha del mundo. Aparte de contener las intenciones expansionistas de Vladimir Putin, se trata de demostrar que Occidente cuenta con la capacidad de movilizarse ante una aventura similar en otra latitud.



A lo anterior se agrega la capacidad de adaptarse al recorte de suministros por parte del Kremlin y especialmente del gas natural. Gracias a un invierno más moderado y a la habilidad para acumular inventarios, el Viejo Continente tiene cómo garantizar el abastecimiento de electricidad, reduciendo radicalmente su dependencia de Moscú.



Y esa circunstancia es la que explica la segunda buena nueva que resonó con fuerza en Davos: las perspectivas de la economía mundial están mejorando de manera importante. Así lo aseguró Gita Gopinath, la número dos del Fondo Monetario Internacional, al anunciar que el organismo multilateral revisará al alza las proyecciones que había hecho, cuyas cifras se conocerán en los días que vienen.

Según la economista nacida en la India, las presiones inflacionarias han comenzado a disminuir. Si bien falta todavía que el ritmo de los precios retorne a su promedio histórico, el cambio de tendencia no es un asunto menor.

Como consecuencia, las perspectivas sobre alzas significativas en las tasas de interés han desaparecido, algo que les interesa tanto a los países ricos como a las economías emergentes. Aunque la política económica seguirá siendo restrictiva, es probable que la recesión que se anunciaba para la zona euro no se concrete.

Adicionalmente, las noticias provenientes de China son alentadoras pues la demanda de bienes durables repuntó, a pesar de que las autoridades en Pekín abandonaron la estrategia de suprimir a toda costa los focos de contagio de covid-19. Por contradictorio que suene, el giro —a pesar de un salto en el número de casos positivos— hace más viable acelerar la reapertura en la segunda economía más grande del planeta, cuyo crecimiento debería acelerarse.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Foto: Fabrice COFFRINI / AFP

A lo anterior se suma el efecto de la ley expedida por la administración Biden que crea estímulos significativos para las fuentes de energía alternativas, la movilidad sostenible y los negocios verdes, asociados a la protección del medioambiente. Por cuenta de ayudas directas y créditos fiscales se han anunciado inversiones que suman miles de millones de dólares, concentradas en fábricas de paneles solares o vehículos eléctricos, entre otros renglones.



El Viejo Continente aspira también a moverse en el mismo sentido, tal como lo dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Dado que el esfuerzo por aumentar la seguridad energética sigue, gana adeptos la visión de que la transición hacia fuentes renovables impulsará la economía en esa parte del mundo.

Lo mencionado se enmarca, además, en el propósito de luchar contra el calentamiento global. Fatih Birol, presidente de la Agencia Internacional de Energía, reconoció que se ha logrado mucho, pero que el volumen de recursos destinado a generar energía con base en plantas que no contaminen debe todavía multiplicarse por seis.



Aparte de lo anterior, está la necesidad de que las naciones de menores ingresos puedan adoptar con mayor rapidez las tecnologías limpias. Semejante propósito será más difícil de lograr, dado el aumento en el costo de los créditos para las economías emergentes.



Ante semejante disparidad, el terreno está abonado para que se hagan llamados más vehementes en favor de la solidaridad. Eso es lo que muy posiblemente hará Gustavo Petro cuando participe en tres eventos públicos, incluyendo uno que tendrá lugar en el salón principal del Centro de Congresos.

Tras un largo viaje que incluyó una escala en la isla africana de Cabo Verde para repostar combustible, el avión presidencial tocó tierra en Zúrich a las 10 y 40 de la mañana de ayer. Acto seguido, y después de hablar con la prensa que lo acompañaba en la nave, Petro viajó a Davos en un helicóptero del ejército suizo, a donde llegó poco antes del mediodía de este martes 17 de enero.



En la tarde del martes empezaron los compromisos oficiales que incluyeron un panel sobre seguridad alimentaria y una reunión con el presidente de la Comunidad Helvética.



La agenda culminó con una cena temprana, pues la intención era dejar espacio para descansar y preparar las intervenciones de la que será una jornada intensa. La expectativa es que el mandatario reitere algunos de los planteamientos que hizo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas a finales de septiembre pasado o en la cumbre ambiental de Egipto, más conocida como la COP 27.



Estas no solo estarán relacionadas con la necesidad de dejar los combustibles fósiles atrás con mayor rapidez, sino con la aspiración a que el mundo recompense a los países que albergan los pulmones del mundo comenzando con la Amazonia, una postura que Brasil comparte parcialmente.

En el foro de Davos sobre la alimentación de los pueblos del mundo. pic.twitter.com/XUAGxmWMy1 — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 17, 2023

Esta también sería la manera de subirle el perfil a América Latina, cuya presencia en el Foro Económico Mundial no ha sido relevante hasta ahora. Aparte de que no es epicentro de grandes tensiones geopolíticas, la región pasa por una encrucijada económica compleja y turbulencias políticas importantes, que no la hacen la más atractiva para los inversionistas con aversión al riesgo. Habrá que ver si la narrativa que se escuche hoy despierta interés o confirma los resquemores que algunos tienen.

Foro: ‘Una oportunidad de revisar las metas’

Tres preguntas a: Marina Silva, ministra de Medio Ambiente de Brasil



El tema ambiental es uno de los temas centrales en Davos. Pero más allá de esa gran expectativa, hay preocupación porque no vamos por la senda correcta. ¿Comparte esa impresión?



Creo que tener el tema como central en un foro como este es un avance, es muy importante. Porque generalmente es necesario que primero tengamos un compromiso político y luego tengamos acuerdos públicos con relación a determinadas agendas. Obviamente cuando eso acontezca, entonces llegarán las demandas de la sociedad para que los enunciados tengan consecuencias, ganen en importancia. Por otra parte, es importante que consigamos avances por parte de los gobiernos, así como de las empresas. Tenemos que estabilizar las emisiones de dióxido de carbono para que el aumento de las temperaturas promedio en el planeta no supere 1,5 grados centígrados y eso no está sucediendo, ya sea por falla de unos o de otros. Creo que esta es una gran oportunidad para que cada actor importante revise sus metas y las programe con el fin de que sean alcanzadas. Me refiero a actividades específicas en el sector de transporte, en el de energía o en el agrícola.

a diferencia del gobierno bolsonarista, el presidente Lula no condiciona proteger el bosque con que nos paguen por eso. Lo vamos a hacer porque es una obligación nuestra, un compromiso FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo asigna esa responsabilidad de “no estamos haciendo lo suficiente” por países del hemisferio norte y sur?



La responsabilidad es diferenciada. Sin embargo, el principio de la responsabilidad común, aunque diferenciada, no debe servir de pretexto para que los países en desarrollo no hagan su parte. Lo que nosotros revindicamos es que seamos apoyados con cooperación tecnológica, con recursos financieros, con soporte político, para que podamos cumplir con nuestro deber respecto al tema, sobre todo los países con ingresos bajos y medios-bajos. Brasil es un país de ingresos medios-altos. En este momento estamos viviendo una crisis. Necesitamos apoyo. Pero en Brasil, a diferencia del gobierno bolsonarista, el presidente Lula no condiciona proteger el bosque con que nos paguen por eso. Lo vamos a hacer porque es una obligación nuestra, un compromiso nuestro. Obviamente, como estamos viviendo una crisis económica, política y ambiental, estamos buscando apoyos y alianzas.

Colombia y Brasil son países amazónicos. ¿Qué espera usted trabajar con el gobierno colombiano?



Que tengamos una cooperación que sea robusta en el área de desarrollo económico, en el área ambiental, pero sobre todo una cooperación que vaya más allá del terreno de los negocios, de los intereses económicos. Podemos hacer cooperación cultural, científica; crear un ambiente en el que nuestros países se crucen culturalmente, socialmente, tecnológicamente. Creo que cuando nos conocemos mejor, nos volvemos más cercanos, es más fácil hacer negocios.

* Analista sénior

Enviado especial de EL TIEMPO a davos (Suiza)