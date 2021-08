¿Ahora sí se pueden hacer asambleas presenciales?

Preguntan los lectores: “En nuestro conjunto compuesto por 3 torres de apartamentos, hemos solicitado con urgencia que se apruebe la reforma del reglamento de propiedad horizontal que ya fue elaborada de acuerdo a una delegación de la asamblea en el consejo de administración, pero la disculpa del administrador es que no es posible, pues el abogado que lo asesora le ha informado que debe ser realizada una asamblea presencial y esta no se reúne hace más de dos años bajo esa modalidad. Solicitamos nos indique cómo debemos proceder ante esta actitud del administrador, quien en lo demás está bien calificado por el consejo “.



“En un conjunto que administro, conformado por varios bloques de apartamentos de viviendas de interés social y un edificio comunal, se requiere hacer una asamblea extraordinaria de propietarios y en una encuesta se preguntó si podían reunirse en uno de los parques comunales, ya que a muchas personas no les gusta o no se les facilita comunicarse de manera no presencial por plataformas y además sale más costoso.



"¿Se puede convocar para que asista un número ilimitado de personas? En el reglamento no se indica el sitio de la reunión. Hay unos propietarios que sí manejan la virtualidad y residen en otro municipio y manifestaron que no están de acuerdo pues se les desconocería su derecho de participar. ¿Cómo proceder? ¿Finalmente quien decide el sitio de la reunión?”



Respuestas



Además de los casos expuestos, hemos recibido otras consultas en igual sentido. Ello en razón de que hay muchas decisiones que deben ser tomadas en asambleas presenciales y, hasta el momento, no había sido posible por prohibición de las normas nacionales relacionadas con el aislamiento y las medidas sanitarias.



Ahora cuando ya ha disminuido la ocupación de las UCI , los edificios, conjuntos y condominios han comenzado a preparar estas reuniones y aunque es conveniente realizar las encuestas entre los propietarios para determinar la forma de realizar las asambleas, así como el sitio y fecha para su celebración, opino que esto debe ser definido por el administrador con apoyo del consejo de administración , haciendo un análisis previo de las normas tanto nacionales como distritales o municipales pertinentes, y las características y condiciones de cada copropiedad.



En cuanto a la primera consulta, realmente no es capricho del administrador haberse abstenido durante un tiempo, de convocar a la asamblea de propietarios ya que se han dictado varias normas que no permitían realizar estas reuniones y luego existía un límite de asistencia de 50 personas como máximo.



Recordemos que mediante el Decreto 580 del 31 de mayo de 2021, que rige hasta el próximo primero de septiembre, el Gobierno Nacional prohibió a los alcaldes de distritos y municipios con ocupación de Unidades de Cuidado Intensivo superior al 85 por ciento, permitir que se habiliten espacios o actividades públicas o privadas que impliquen aglomeración de personas de conformidad con lo dispuesto por el Ministerio de Salud y Protección Social.



Esta entidad, por su parte, dictó la Resolución 738 del 26 de mayo de 2021 (que prorroga la emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto de 2021) y la Resolución 777 del 2 de junio de 2021 referente al Protocolo General de Bioseguridad que se debe cumplir.



En el anexo 1 de esta última se define la aglomeración como “toda concurrencia de personas en espacios cerrados y abiertos, en los cuales no se pueda guardar el aislamiento físico de mínimo un metro entre persona y persona. También se considera que existe aglomeración cuando la disposición arquitectónica del espacio y la distribución de muebles y enseres dificulte o impida el distanciamiento”.



Tanto el Ministerio de Salud, como la Organización Mundial de la Salud han recomendado que, además de observar las medidas mínimas (uso de tapabocas, lavado de manos y distanciamiento físico), las reuniones se deben realizar al aire libre o al menos en sitios ventilados, ser breves y observar los protocolos exigidos en la citada norma.



Se ha demostrado que, en la mayoría de los casos, es mejor y más favorable reunir las asambleas no presenciales, no solo para disminuir riesgos en la salud, sino para garantizar una mayor participación de las personas que residen lejos del sitio de la reunión o se les dificulta asistir por otros motivos.



No obstante, es posible realizar las asambleas de manera presencial, en casos en que realmente se requiera por tener que tomar las decisiones en las que la Ley 675 de 2001 y los reglamentos hayan exigido un quórum calificado del 70 por ciento, pero consultando previamente las normas del respectivo distrito o municipio sobre las prohibiciones al respecto y de acuerdo con los informes oficiales sobre ocupación de las UCI.



Sin embargo, mientras esté presente el covid-19, se debe advertir que en todo caso existirá el riesgo de contagiarse y con mayor razón si no se cumple con las condiciones y medidas que tanto han recomendado las autoridades. Se esperan los nuevos parámetros e instrucciones del Gobierno Nacional para después de las fechas indicadas, en cuanto al aislamiento selectivo y la extensión de la emergencia sanitaria.



La respuesta a la segunda consulta es similar, advirtiendo que, en todo caso, existe la posibilidad de que quienes no puedan asistir personalmente en los casos en que la asamblea sea convocada de manera presencial y ello sea posible por cumplir con las normas, podrán otorgar poder a otras personas para que los represente.



NORA PABÓN GÓMEZ

Abogada - Asesora externa

