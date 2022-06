Warren Buffett, quizás uno de los inversionistas más importantes en la historia de Estados Unidos, sorprende con un consejo en el libro ‘Getting There: a Book of Mentors’ -o ‘Cómo llegar: un libro de mentores’- que poco tiene que ver con economía y mucho con autocuidado.

La autora del libro, Gillian Zoe Segal, entrevistó a 30 líderes de diferentes campos, entre los que está Buffett, CEO y mayor inversionista de Berkshire Hathaway, para que hablaran sobre sus historias de éxito y sus consejos para las mentes jóvenes.



Berkshire Hathaway es un conglomerado dueño de compañías como Duracell, Dairy Queen, Helzberg Diamonds, Pampered Chef, NetJets, entre otros.



El mensaje que envía el inversionista, muy alejado de la economía, se trata de cuidar la mente y el cuerpo.



Principalmente utiliza una analogía para dar a entender a lo que se refiere: “Digamos que le ofrezco comprarle el carro de sus sueños. Puede elegir el que quiera y luego, cuando salga de clase esta tarde, el carro le estará esperando en casa”, comienza Buffett en su ensayo.

Sin embargo, después explica que la trampa está en que ese auto será el único que tendrá en toda su vida y pregunta: “Sabiendo eso, ¿cómo va a tratar a ese carro?”.



Y entonces continúa: “Probablemente va a leer el manual del propietario cuatro veces antes de conducirlo, lo mantendrá en el garaje, lo protegerá en todo momento [...] porque sabe que tiene que durar mientras viva”.



Después de esto, Buffett habla sobre que ese automóvil hace referencia realmente a la mente y el cuerpo, dos cosas que deben ser cuidadas como una prioridad porque en la vida no se consiguen dos.



“Si no los cuida cuando usted es joven, es como dejar el carro afuera en medio de una tormenta de granizo y dejar que el óxido se lo carcoma. Si no cuida su mente y cuerpo ahora, cuando tenga 40 o 50 años, será como un carro que no puede ir a ninguna parte”, escribió Buffett.

Warren Buffett. Foto: Larry W. Smith. Archivo EFE

Curiosamente, el hombre no es muy reconocido por mantener un estilo de vida saludable.



Incluso, en algún punto de su vida, un médico seguidor de él le mandó una carta en donde le recomendaba mejorar sus hábitos alimenticios, pues el hombre había admitido amar ciertas comidas que no son tan buenas para su cuerpo.



Sin embargo, actualmente y con 91 años de edad, Buffett goza de una larga vida y de buena salud, además de estar en el quinto puesto entre las personas más ricas del mundo de la revista ‘Forbes’ con una fortuna de 112.8 billones de dólares.

