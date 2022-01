Warren Buffett es un reconocido empresario y, además, es uno de los hombres que encabeza la lista de los más ricos del mundo, no en vano es uno de los más importantes y respetados inversionistas del planeta.



Según la revista ‘Forbes’, Buffett, “con 91 años de edad, actualmente es director ejecutivo de Berkshire Hathaway, la segunda empresa no tecnológica más grande del mundo, y accionista mayoritario de grandes corporaciones como The Coca-Cola Company, entre otras”.

Así que su éxito en los negocios le ha permitido hablar con calidad de conocimiento sobre el mundo de las inversiones. Durante entrevistas con diferentes medios ha dejado uno que otro consejo para invertir. Aquí le decimos cuáles son ideales para que usted también entre en el mundo de la inversión este 2022.



(Le puede interesar: Cinco opciones atractivas en las que puede invertir en el 2022).

Invertir a largo plazo

Según varios expertos, a las empresas les conviene invertir en sostenibilidad para mejorar sus finanzas a largo plazo. Foto: iStock

El hombre ha señalado en distintas ocasiones que una de las claves para lograr el éxito, en ese mundo tan fluctuante, es invertir a largo plazo.



Es más, según la revista ‘Forbes’, el empresario cuenta con una filosofía: “invertir para toda la vida”.



Por esta razón, “muchas de las compañías de Warren están en su cartera desde hace décadas”.



(Siga leyendo: Las 10 tendencias que la pandemia dejó en los consumidores para 2022).



“Esta disciplinada conducta suele ser difícil de aplicar por los inversores minoristas, ya que estos quieren ver resultados en cuestión de días o meses. Sin embargo, los mercados suelen ser ineficientes en el corto plazo, pero muy eficientes en el largo”, dijo Warren a la citada revista.

Analizar y evitar especulaciones

Es fundamental invertir en un rubro conocido y estudiado. Foto: iStock

En reiteradas ocasiones, Warren Buffett ha señalado que no confía en las especulaciones con respecto a los precios de los activos.



Él prefiere analizar la fluctuación de la moneda. Según un reporte del medio financiero ‘Business Insider’, el año pasado Warren logró duplicar una inversión analizando las alzas y caídas de la bolsa.

Evitar el cambio constante de inversión

Lo más recomendable es invertir con paciencia en pocas empresas. Foto: iStock

Charlie Munger, uno de los socios de Warren, destacó en una entrevista con la revista ‘Forbes’ que ha aprendido una gran cantidad de lecciones, tanto financieras como personales del millonario.



Entre ellas, el empresario aprendió de Warren que es mejor evitar el cambio constante de inversión por miedo a la pérdida. Se trata de un negocio de paciencia.



(Lea también: ¿En qué beneficia a Colombia el aumento de precios del petróleo?).



"Me resulta mucho más fácil encontrar cuatro o cinco inversiones en las que tengo una probabilidad bastante razonable de acertar en que están muy por encima del promedio. Creo que es mucho más fácil encontrar cinco que encontrar cien”, explicó en una ocasión, de acuerdo con el medio citado.

Conocer la empresa

Las perspectivas de la moneda digital siguen siendo alcistas, según expertos. Foto: iStock

Warren resalta que lo mejor para elegir una empresa es conocerla, tanto con una visión empresarial como un activo.



Lo importante es saber los aspectos fundamentales que mueven la organización. No es conveniente decidir por algo que es nuevo en el mercado.



El método de Buffett es lento, pero a él le ha funcionado bastante bien: “Hay que colocar una buena parte del dinero en ella y tener paciencia, mucha paciencia. Si la decisión fue la correcta, entonces luego de unas décadas ganaremos mucho dinero”, resaltó.

