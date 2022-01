Warren Buffett, de 91 años, es uno de los mayores y más exitosos inversores del mundo; no en vano es considerado un referente de primera línea de las finanzas.



Buffet, director ejecutivo de Berkshire Hathaway, la segunda empresa no tecnológica más grande del planeta, es además accionista mayoritario de grandes corporaciones, como Coca-Cola. Constantemente aporta claves y consejos sobre cómo manejar el dinero de manera correcta e invertirlo con bajo riesgo de pérdida, incluso en épocas difíciles para la economía.

Estos son siete consejos del multimillonario estadounidense, aportados en cartas, entrevistas e intervenciones ante públicos dispuestos siempre a escucharlo, que apuntan a invertir de manera adecuada en tiempos difíciles.



1. Cuando se compre una acción hay que estar preparado para que esta baje un 50 por ciento o más, y sentirse cómodo con ella y con la participación.



2. Hay que pensar a largo plazo, ser pacientes. En una carta a sus empleados, Buffett les había dicho que si no estaban dispuestos a tener una acción durante diez años, no pensaran en tenerla ni siquiera durante 10 minutos. En una entrevista con Forbes, el multimillonarios dijo al respecto: “Esta disciplinada conducta suele ser difícil de aplicar por los inversores minoristas, ya que estos quieren ver resultados en cuestión de días o meses. Sin embargo, los mercados suelen ser ineficientes en el corto plazo, pero muy eficientes en el largo”.



3. De acuerdo con Robert Johnson, inversionista de Berkshire Hathaway, a Warren Buffett le gusta centrarse en empresas que tienen un buen modelo de negocio y sostenible durante un período de tiempo muy largo. Buffett es conocido como un inversor de valor y como alguien que elige acciones que parecen cotizarse por menos de su valor intrínseco. En 1989, en su carta anual a los accionistas de Berkshire, señaló: “Es mucho mejor comprar una empresa maravillosa a un precio justo que una empresa justa a un precio maravilloso”.



4. Para este empresario estadounidense, nunca se debe invertir en un negocio que uno no pueda entender. En una entrevista con CNBC en Squawk Box advirtió que es necesario aprender a valorar los negocios y conocer a los que están dentro del círculo de competencia y los que están fuera de él. Eso no quiere decir, aclara, que un inversionista tenga que ser experto en todas las empresas, sino que debe tener la “capacidad de evaluar correctamente los negocios seleccionados”, tal como lo planteó en su carta anual a los accionistas, en 1996.



5. Buffett recomienda mantener siempre una buena suma de dinero en efectivo; de hecho, en el 2014 reveló que tenía 20.000 dólares en billetes e incluso llegó a decir que “el efectivo es para un negocio como el oxígeno para un individuo”. También ha recomendado no salir de casa sin él, para evitar usar la tarjeta de crédito. Eso evita que las personas acaben gastando recursos que realmente no tienen.



6. Entre sus múltiples consejos para hacerse rico, el multimillonario recomendó rodearse bien y con gente de confianza. Incluso con personas a las que uno se quiera parecer. Y dentro de este círculo cercano, Buffett da mucha importancia a la persona con la que cada uno elija pasar su vida.



7. Leer siempre, documentarse, aprender. El magnate contó que lee unas 500 páginas a la semana y confía vehementemente en el aprendizaje continuo. “Sigo muy entusiasmado con la idea de leer todo lo que está a la vista”, confesó durante la reunión de Berkshire Hathaway, en el 2007.

