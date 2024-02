¿Vive en arriendo sin un contrato?, le contamos las consecuencias y riesgos

Si usted vive en arriendo y no firmó un contrato con el propietario de la vivienda, esta situación podría traerle problemas. Ahora bien, el dueño del inmueble también está asumiendo riesgos al arrendar sin un contrato. Le contamos.



(Puede leer: En estos casos a usted le podrían cobrar más en el arriendo: revise cuándo y por qué)

El portal Arriendo.com, explica, en primer lugar, que buscar una propiedad para arrendar sin un contrato no es una práctica recomendada. "Al solicitar una propiedad de esta manera, se corre el riesgo de encontrarse en una situación de vulnerabilidad legal. En este sentido, es crucial comprender los riesgos asociados con el arrendamiento sin un contrato legalmente válido. Al optar por arrendar una propiedad sin un contrato, se expone a diversos riesgos y problemas potenciales", señala.



¿Y cuáles son esos riesgos? Arriendo.com detalla que cuando una persona arrienda una propiedad sin un contrato legalmente válido, se expone a varios riesgos. "No tener un contrato significa que no hay un marco legal que defina las responsabilidades y los derechos tanto del arrendador como del arrendatario. Esto puede generar conflictos y malentendidos a largo plazo, lo que dificulta la resolución de cualquier problema que pueda surgir durante la estadía en el inmueble" , afirma.



En segundo lugar, la falta de un contrato puede conducir a situaciones en las que el arrendador no cumpla con sus obligaciones, como realizar reparaciones necesarias o respetar el acuerdo de precio y condiciones.



(Le podría interesar: Pilas: en estos casos inquilinos pueden terminar un contrato de arrendamiento sin multa)

La Inmobiliaria Oikos explica que tanto los contratos verbales como los escritos tienen validez jurídica en Colombia. Sin embargo, sostiene que es crucial destacar que, en la práctica, el contrato escrito ofrece una mayor seguridad y facilidad para demostrar los términos acordados en caso de disputas o inconvenientes entre las partes. "La documentación física respalda de manera más robusta la existencia y contenido del acuerdo, brindando una base más sólida para resolver cualquier conflicto legal", resalta.

Consecuencias para el dueño del inmueble

Con base en la información de la Inmobiliaria Oikos, arrendar una vivienda sin un contrato legalmente firmado trae consecuencias tanto para el arrendador como para el arrendatario. Son estas:



Falta de protección legal: el hecho de la no existencia de un contrato por escrito en el cual se establezca un marco legal sólido que defina claramente los derechos y obligaciones, pone en peligro los intereses tanto del arrendador como del arrendatario.

Facebook Twitter Linkedin

Antes de proceder al arriendo, lo ideal es que haya un contrato de arrendamiento. Foto: iStock

Dificultad para probar términos acordados: en caso de disputa, sin un contrato, es complicado demostrar los acuerdos a los cuales las dos partes llegaron en torno al pago, la duración del arrendamiento y las responsabilidades para el mantenimiento de la propiedad. La dificultad para probar los aspectos acordados no solo aumenta la probabilidad de conflictos, sino que también afecta la capacidad de las partes para hacer valer sus derechos en caso de desacuerdo.



(No deje de leer: Si vive en arriendo, en estos casos el dueño puede terminarle el contrato de inmediato)



Problemas para recuperar la vivienda: en situaciones donde el arrendador quiere dar por finalizado el contrato de arrendamiento de su vivienda, la falta de un documento escrito puede complicar el proceso legal de desalojo. La documentación formal facilita la gestión de este tipo de situaciones al proporcionar una base legal sólida que respalda la decisión de dar por finalizado el contrato de arrendamiento.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Cómo denunciar un arrendador que cobra de más? Hoy en el Consultorio Jurídico hablamos sobre el arriendo y como denunciar fallas un arrendador. Se recomienda un contrato legalmente firmado. Foto:

Más noticias en EL TIEMPO