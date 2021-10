¿Cuáles son las diferencias entre vivienda VIS y No VIS?

Con los subsidios y auxilios para vivienda que el Gobierno Nacional ha generado en el último año, han tomado mucha más fuerza los tipos de vivienda: VIS y No VIS, a pesar de que muchas personas desconocen en qué consiste cada una de ellas y las diferencias entre estas a la hora de realizar la búsqueda y posterior proceso de adquisición de vivienda.



La vivienda es sin duda uno de los sueños más preciados por los colombianos, que constantemente están buscando la oportunidad de tener una propiedad, de acuerdo con sus recursos.



Es en ese momento en el que aparece una opción que se denomina Vivienda de Interés Social (VIS). Este tipo de proyecto de vivienda es aquel en el que el valor máximo no excede los 135 salarios mínimos mensuales ($ 122’651.010).

Normalmente, el acceso a las viviendas VIS, se da por medio de los subsidios que otorga el Gobierno o por las Cajas de Compensación Familiar a sus afiliados.



También, el Fondo Nacional de Vivienda, otorga el Subsidio de Vivienda Urbana para quienes no tienen afiliación a una Caja de Compensación Familiar y, algo que muchas veces se desconoce, es que los subsidios para viviendas ubicadas en zona rural son asignados por el Banco Agrario de Colombia S.A.



El enfoque de este tipo de vivienda, es la población vulnerable o que se encuentra situada entre los estratos 1 y 2.

Los subsidios para vivienda No VIS

Ahora bien, la vivienda No VIS, es aquella que está destinada a un sector poblacional que cuenta con más ingresos y que en promedio cuesta más de 135 o 150 salarios mínimos mensuales ($ 136’278.900) de acuerdo a la zona en la que se construya, y no supera el tope de los 500 salarios mínimos ($ 454’263.000).



Para acceder a vivienda del programa No VIS, el Gobierno también brinda un subsidio que consiste en 42 salarios mínimos aplicados durante los primeros 7 años al valor de los intereses corrientes. Esto quiere decir, que aplica a las primeras 84 cuotas por un valor mensual de 454.263 pesos, siendo su valor total 38.152.092 millones de pesos.



Los proyectos de vivienda que se encuentran en planeación y ejecución, son opciones para quien busca obtener casa propia, y hoy por hoy es accesible.