Encender y apagar las luces; abrir y cerrar puertas y cortinas, así como las gabetas de distintos muebles; controlar todos sus electrodomésticos de su hogar, incluidas las cámaras de vigilancia con un comando de voz o un simple toque de pantalla en su celular, sin importar el lugar en el que se encuentre, dejó de ser parte de las películas de ciencia ficción para estar en la cotidianidad de muchas familias.



A pesar de los avances en materia de 'hogares inteligentes' falta mucho porque se dé la última palabra, dado que la tecnología avanza cada día a pasos vertiginosos, en la actualidad las novedades acercan cada vez la realidad a esas épocas futuristas con las que el cine y la televisión bombardean con frecuencia.



Los asistentes de voz y sistemas touch están haciendo posible esa transformación de hogares convencionales a unos mucho más sistematizados. La automatización va desde el sonido, la iluminación o electrodomésticos, los diferentes dispositivos hacen todo más eficiente y a la vez, dan un toque moderno, lleno de lujo e innovación”, señala Carolina Rivera, presidente de Fanáticos por las Cocinas, firma especializada en transformación de espacios.



Empresas a nivel mundial han creado asistentes de voz, entre ellas Siri, Alexa o Google Assistant, las cuales funciona como un “cerebro”, controlando todo en el hogar con un simple comando, lo que sin duda, permite hacer un manejo más eficiente del mismo, pero lo más importante, facilitándole la vida a millones de personas, en especial, las que padecen alguna discapacidad y a los adultos mayores.



Por ejemplo, el sistema automático 'touch me' permite abrir y cerrar los muebles de forma fácil, ya sea con la mano, un dedo, presionando o con un ligero contacto. Estas han sido herramientas de gran utilidad.

Grandes ventajas

Esto apenas es el inicio de la automatización, dicen los expertos, quienes no negan que aún falta mucho por implementar, sobre todo en Colombia.



Rivera aconseja que “si se está en un proceso de construir o remodelar, el tema tecnológico no se puede dejar de lado, es más, tiene que estar entre las prioridades dadas las ventajas y beneficios que esta aporta en materia de eficiencia, ahorro de costos futuros y, por supuesto, en materia de seguridad del hogar.



"Hoy por hoy sería un gasto remodelar sin automatizar. Ciertamente, la cocina está entre esos espacios indispensables y que deben tener una gran inversión teniendo en cuenta que es un punto de reunión familiar que se utilizará constantemente, por eso, además de bella tiene que ser práctica y funcional, por lo que todo está en movimiento”, explica Rivera.



La experta resalta entre los beneficios de incorporar tecnología a las remodelaciones del hogar las siguientes:



1. Ahorro de energía: Las bombillas, enchufes y termostatos inteligentes se pueden programar para que se enciendan y apaguen a cierta hora o cuando no hay nadie, reduciendo el consumo de energía.



• Electrodomésticos inteligentes: en la actualidad, los refrigeradores hacen lista de supermercado automática y se abren con un solo toque; la aspiradora es un robot que aspira, barre y trapea manteniendo el hogar siempre limpio; los timbres cuentan con cámaras de seguridad; las cubiertas de cocción pueden ser programadas para calentar la comida; los grifos traen sensores para mayor practicidad, eligiendo entre agua fría, caliente y filtrada, entre otros.



• Comodidad: Después de un día de trabajo se puede programar la casa para que esté a una temperatura deseada, regulando el brillo de las lámparas y reproduciendo la música de su gusto.



