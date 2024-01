Lavar carro en la calle, vidrios polarizados e infracciones que le pueden salir caras

Una de las actividades que realiza muchos conductores realizan los fines de semana es lavar su vehículo en medio de la vía pública. Por esta acción le pueden imponer una multa equivalente a ocho salarios mínimos legales diarios vigentes, según el Código Nacional de Tránsito.



Además de esta infracción existen otras que quizá no conocía y por las cuales lo pueden multar. Le contamos cuáles son.



Tenga en cuenta que las normas expuestas en el Código Nacional de Tránsito Terrestre "rigen en todo el territorio nacional y regulan la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito, y vehículos por las vías públicas o privadas", señala el documento.



Por ende, también se dictan las sanciones que se impondrán a los vehículos por incumplir las normas de tránsito, expuestas en el capítulo ll del título IV del código.

Infracciones 'desconocidas' por las que lo pueden multar

Si está pensando en cambiar el color de su vehículo, ya sea por gusto o por desgaste del tono, deberá informar a la autoridad de tránsito competente. Pues en caso de no hacerlo el auto le será inmovilizado. Lo mismo ocurre al no informar de un cambio del motor.



En segundo lugar, quienes están pensando en polarizar las ventanas de su vehículo, ya sea por seguridad, privacidad o simplemente por estilo, deben tener en cuenta que aunque esté permitido, el no portar el respectivo permiso le puede generar el pago una cuantiosa suma de 347.000 pesos.



No obstante, los agentes deben demostrar que sus vidrios exceden el límite establecido utilizando exclusivamente un fotómetro, dispositivo habilitado para calcular el nivel de polarizado y no lo pueden realizar 'a ojo'.

Control a uso de vidrios polarizados en vehículos. Foto: Archivo

Pilas con la publicidad o adhesivos

Otra de las infracciones que quizá no conocía se genera al conducir un vehículo con propaganda, publicidad o adhesivos en sus vidrios que obstaculicen la visibilidad, pues estos no pueden cubrir más del 35 por ciento de la carrocería del automotor.



En cuarto lugar, si pensaba darle clases de conducción a sus hijos, familiares o personas cercanas en las calles del barrio, debe tener en cuenta que si no está autorizado para la enseñanza le puede costar una multa.



Otras infracciones que quizá no conocía

En el Código Nacional de Tránsito se especifican las infracciones que le pueden generar una multa, estas son algunas de ellas:



- Reparar un vehículo en las vías públicas, parque o acera.



- Llevar niños menores de diez años en el asiento delantero.



- Dejar de señalizar con las luces direccionales o mediante señales de mano y con la debida anticipación, la maniobra de giro o de cambio de carril.



- Proveer de combustible un vehículo automotor con el motor encendido.



- Proveer combustible a vehículos de servicio público con pasajeros a bordo.



- Transportar pasajeros en el platón de una camioneta picó o en la plataforma de un vehículo de carga, trátese de furgón o plataforma de estacas.



Dependiendo de la infracción que cometa, la multa podrá variar entre 8 o 15 salarios mínimos legales diarios vigentes o la inmovilización del vehículo.

La inmovilización por cambio de color del vehículo está contemplada en el Código Nacional de Tránsito. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO / Archivo particular

Tenga presente que en caso de reincidencia a infracciones de tránsito se suspenderá la licencia de conducción por un término de seis meses y, en caso de una nueva reincidencia se doblará la sanción, de acuerdo con el artículo 124 del Código Nacional de Tránsito.



Por otro lado, "si un conductor es sorprendido conduciendo y su licencia ha sido objeto de suspensión, se le cancelará definitivamente", según el numeral 6 del Art. 7 de la Ley 1383 de 2010.

