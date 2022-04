Si usted, su familia y amigos se disponen a viajar durante el receso de Semana Santa tenga en cuenta que, por ser esta una temporada en la que miles de personar aprovechan para desplazarse a otras regiones del país y del mundo, suelen presentarse congestiones en terminales de transporte (aéreo y terrestre), vías y hoteles, pero además, es una ocasión que aprovechan los amigos de lo ajeno para intentar quedarse con su dinero u objetos personales.



Por eso, compañías como Avianca y el BBVA Colombia, pensando en el bienestar de los viajeros están haciendo una serie de recomendaciones para que este corto periodo de descanso y de recogimiento espiritual no se convierta en un dolor de cabeza, muchas veces, producto de un simple descuido que puede evitarse.



“Semana Santa es una de las temporadas altas en las que más clientes quieren volar, por eso, es indispensable la corresponsabilidad de todos: aerolíneas cumpliendo con la normatividad y con sus itinerarios; autoridades aeronáuticas y de migración con todo listo para que cada proceso sea ágil, y también de los clientes consultando los requisitos de viaje a tiempo, comparando con anticipación y llegando con anticipación a los aeropuetos. De esta manera podemos lograr una temporada exitosa“, afirmó el jefe de operaciones de Avianca, Frederico Pedreira.

Las recomendaciones a los viajeros

Dada la coyuntura, Avianca dio a conocer una serie de recomendaciones a los viajeros, las cuales pueden ayudar a que la operación sea mucho más fluida en esta temporada, al tiempo que facilitará que los viajeros reciban un servicio oportuno y de calidad:



1. Procesos de salida e ingreso a Colombia: El trabajo coordinado entre Migración Colombia, la Aeronáutica Civil y las aerolíneas seguirá siendo primordial para lograr una temporada exitosa. El aumento de 30 por ciento de oficiales de Migración anunciado para El Dorado, así como la llegada de viajeros con 3 horas de anticipación a los módulos de migración son factores que facilitarán y agilizarán la operación.



2. Retos operativos y de clima en El Dorado: Contar con pronósticos meteorológicos confiables permitirá planear adecuadamente la operación y prever condiciones de clima de mayor complejidad. Así mismo, habilitar sistemas de ayuda como el ILS de El Dorado en su categoría III y otras alternativas operacionales favorecerán la gestión del impacto ante posibles reducciones de capacidad por condiciones de mal clima o baja visibilidad.



3. Control y gestión de pasajeros disruptivos: Teniendo en cuenta que en los últimos 4 años se han duplicado los casos de pasajeros disruptivos, será fundamental la corresponsabilidad entre viajeros, autoridades, aerolíneas y operadores de aeropuertos para así evitar afectaciones de cara a la operación y a otros clientes por casos de mal comportamiento.



5. Llegar al aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos nacionales e internacionales.



6. Consultar con las autoridades de su país de destino los requisitos de ingreso, así como tener a la mano carné de vacunación y/o prueba PCR al entrar a Colombia en caso de ser requerido.



7. Llenar con anticipación el formulario Check Mig, al salir de o entrar a Colombia.



8. Hacer uso de las máquinas automáticas de Bio Mig para realizar procesos migratorios en solo 20 segundos. De no estar registrados en Bio Mig, los viajeros podrán solicitar a un funcionario de Migración la inscripción para viajes futuros.



9. Por seguridad, transportar en el equipaje de mano elementos como celulares, computadores portátiles, tablets, cámaras, cargadores externos portátiles (Power Banks) y cualquier objeto que contenga baterías de litio.

Finanzas saludables

Además de esas recomendaciones durante la temporada, también es indispensable hacer un uso adecuado de los recursos destinados para ese descanso, de tal manera que esto no tenga un impacto fuerte en las finanzas del hogar, más ahora que el costo de vida se ha disparado. Por eso, expertos del BBVA Colombia ofrecen algunas recomendaciones para cuidar su dinero y evitar un mayor golpe a su bolsillo.



1• Trate de no llevar mucho efectivo y si viaja al extranjero, revise los montos de dinero permitidos por las autoridades de aduana para sacar del país y para ingresar al destino que visita.



2• Tenga en cuenta que la Semana Santa (del 9 al 17 de abril) se considera como Temporada Alta, periodo en el que aerolíneas y hoteles, incrementan sus tarifas.



3• Provisione el monto del dinero que necesitará para cubrir los gastos inmediatos que encontrará al regreso de las vacaciones como son servicios públicos, cuotas de vivienda o vehículo y mercado, entre otras.



4• Mantenga a la mano su carnet de vacunación, documento de identidad, tiquetes y pasabordo y no olvide llevar tapabocas.



5• Como consejo general, mantenga un presupuesto organizado con los gastos básicos como transporte, alimentación y hospedaje, pero también incluya los gastos adicionales e imprevistos que pueda tener como parte de las actividades que realice durante el viaje.



6• Recuerde que si recurre a algún tipo de crédito para el viaje, proyecte el pago teniendo claro la existencia de los recursos. Si hace compras en el exterior con la tarjeta de crédito, ese cobro será en dólares y el cambio puede variar entre el momento de la compra y el pago.



EL TIEMPO