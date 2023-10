Consejos para que pueda ahorrar en sus próximos viajes

Si bien es cierto que durante algunas épocas del año como la Navidad los precios para reservar productos turísticos en las ciudades son más elevados, se puede seguir una serie de trucos para poder ahorrar en los viajes desde ya.



Puede leer también: ‘La independencia del Dane ya es ley; la entidad no va a depender de los gobiernos’

Con el objetivo de encontrar productos que se ajustan al presupuesto de cada persona y no pagar en exceso, desde la agencia Viajes Falabella dan cinco recomendaciones que serán de gran utilidad a la hora de reservar los viajes.

1. Sea flexible: Si no tiene un destino elegido, revise las diferentes alternativas disponibles para ver si algo se acomoda a su presupuesto.



En cuanto al alojamiento, desde Viajes Falabella dicen que debería revisar diferentes factores como el tipo de viaje que va a realizar, las personas y la cantidad de días.



“Si su intención es conocer el lugar y sus atractivos, puede optar por hoteles que no cuenten con servicios que usted no utilizará, de esta manera verá un ahorro en el hospedaje”, aseguran.

Facebook Twitter Linkedin

Si no tiene un destino elegido, revise las diferentes alternativas disponibles para ver si algo se acomoda a su presupuesto. Foto: Istock

Al contrario, si viaja con niños le recomiendan buscar un hotel que ofrezca atractivos como piscinas, toboganes y parques. “Así los más pequeños de la familia encontrarán diversión y entretenimiento sin pagar costos adicionales”, dicen.



2. Realice búsquedas filtradas: En cuanto al alojamiento podrá filtrar de acuerdo al precio, categoría e incluso por servicios como si es pet friendly, cuenta con servicio a la habitación, si tiene parque infantil o playa dentro de la propiedad. Podrá escoger entre resorts, villas, casas, cabañas, entre muchos otros.

Para la sección de vuelos, podrá filtrar su búsqueda por número de escalas, equipaje permitido, aerolínea, duración del vuelo y precio.



Y si de actividades se trata, puede encontrarlas definidas bajo categorías: gastronomía, aventura, museos y lugares culturales.

3. Elija las mejores fechas: Muchas personas creen que, a la hora de reservar tiquetes, lo mejor es realizarlas en altas horas de la noche pues son más económicos; sin embargo, según Viajes Falabella esto es un mito nada más.



“Una forma de acceder a buenos precios es revisando con anticipación y en diferentes días las opciones disponibles, adicionalmente puede resultar una buena alternativa elegir vuelos que se realicen en días entre semana y en tempranas horas de la mañana o altas horas de la noche, pues suelen ser los menos buscados”, explican los expertos de la agencia.

Facebook Twitter Linkedin

Muchas personas creen que, a la hora de reservar tiquetes, lo mejor es realizarlas en altas horas de la noche Foto: Mincomercio

Si tiene la posibilidad, puede ahorrar realizando viajes en temporada baja ya que los alojamientos y las actividades también cuentan con excelentes precios; pero si esto no es posible, también se puede ahorrar viajando en temporada alta, reservando los servicios con suficiente anticipación y poniendo en práctica las diferentes recomendaciones dadas.

4. Productos empaquetados: Sin importar la temporada o fecha del viaje, según la agencia, reservar varios productos en una sola transacción traerá grandes ahorros al momento de viajar.



“No deje nada por fuera, en una sola compra podrá adquirir tiquetes aéreos, alojamiento, actividades en destino, transporte o renta de vehículo e inclusive seguro de viaje. Esto le significará también la tranquilidad en el destino de que no dejó nada importante por fuera y evitará contratiempos”, explican.

Facebook Twitter Linkedin

Sin importar la temporada o fecha del viaje, según la agencia, reservar varios productos en una sola transacción traerá grandes ahorros al momento de viajar. Foto: Istock

5. Realice un presupuesto e itinerario previo al viaje: Contar con un plan de viaje estipulado previo a realizar sus compras le permitirá tener un panorama más claro y aterrizado de lo que busca en su viaje y de lo que requerirá para que este sea como lo sueña.



“Tenga contemplado el número de personas que viajarán, los días que estarán en el destino, las actividades a realizar, la alimentación y los traslados; de esta manera podrá definir su presupuesto y elegir los servicios adecuados para su viaje”, dicen.



Lo anterior, aseguran, le ayudará también para poder filtrar las búsquedas de modo que se ajusten a lo que requiere y le evitará contratiempos y gastos adicionales al llegar a disfrutar de sus vacaciones.



* Con información de Viajes Falabella