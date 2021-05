Ventajas y desventajas de hacer pagos con el celular

El desarrollo tecnológico en una era digital ha facilitado que se puedan hacer diferentes tipos de pago con el celular. Tanto entidades bancarias como empresas han habilitado herramientas para hacer trámites, compras y pagos desde el celular.



Hoy en día usted puede pagar una cuenta solo con acercar su celular a un punto de venta. Esto se debe a la tecnología sin contacto que funciona con la transmisión de datos inalámbrica.



Las ventajas de este tipo de procedimientos tienen que ver con la eficiencia y la rapidez que ofrecen. El portal 'Rankia', comunidad financiera, explica que es importante contar con una app que facilite el proceso de pagar con una tarjeta a través del móvil.



Otras ventajas de este tipo de pagos es que ofrece una cuota importante de seguridad, no se usa efectivo y se evita sacar la tarjeta de la billetera. Además, se hacen menos filas, no es necesario guardar los recibos pues ya los tendrá en la app.



Sin embargo, explica 'Rankia', estos procesos también tienen ciertas desventajas. Hay muchos comercios y lugares en los que esta tecnología de pago sin contacto no está disponible todavía.



Además, es un reto para la ciberseguridad y debe tener cuidado con sus datos. Su teléfono inteligente debe contar con la tecnología NFC necesaria para hacer pagos sin contacto y, por supuesto, solo podrá hacerlo siempre y cuando su celular esté cargado.



Recuerde que hay maneras de minimizar los riesgos de un ciberataque, que siempre debe proteger sus datos y que no se debe casar para siempre con un solo método de pago.



