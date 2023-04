Un CDT (Certificado de Depósito a Término) es un método de inversión que le permite invertir una cantidad de dinero en una entidad financiera por un plazo determinado, el cual se encuentra generalmente entre 30, 60, 180 y 360 días.



Según el Banco de La República, la tasas de interés de estos certificados son tasas pasivas o de captación que las entidades financieras pagan a quienes adquieren el CDT y dejan un monto de dinero a un plazo determinado, los cuales le darán al cliente un rendimiento de esa suma teniendo en cuenta el monto y el plazo que se pacta con la institución financiera.

Por otra parte, usted como usuario debe tener en cuenta el DTF, que es el promedio ponderado de las tasas efectivas de captación de los CDT, que las corporaciones financieras reconocen a los 90 días de cumplimiento del certificado.



El DTF le servirá como referencia para saber el rendimiento que tendrá su dinero en el tiempo, resalta el Banco de la República.



Esta es una buena opción si desea ahorrar y en la que podrá ver rendimientos de su dinero, siempre teniendo en cuenta el plazo que establezca y la suma que deposite a la hora de firmar el certificado.



Existen varias opciones en el mercado que usted puede evaluar, puesto que todas las entidades financieras brindan la oportunidad de adquirir uno.



Algunos bancos le dan la posibilidad de adquirir y manejar su CDT por los canales virtuales y la aplicación celular de la entidad. También le pueden ofrecer al usuario un CDT con más de un titular y un monto mínimo de inversión, lo que facilita el acceso a ellos.



¿Qué hacer si venció el plazo para reclamar el dinero de un CDT?

Usted como cliente debe tener en cuenta que si no reclama su dinero en el tiempo establecido, el CDT se renueva automáticamente por el plazo que dispuso al momento de firmar el certificado.



No obstante, en algunas entidades le permiten reclamar el dinero entre dos a tres días hábiles después de la fecha de vencimiento.



También debe saber que el CDT no se puede cancelar antes del vencimiento; en algunas entidades permiten endosarlo o venderlo en el mercado secundario, sin embargo el nuevo propietario deberá ajustarse a las condiciones originales que el primer titular aceptó al adquirir el título valor.



