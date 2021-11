¡Trabajo sí hay! Convocatorias que están abiertas en Colombia

En pro de la reactivación económica que vive el país después del aislamiento obligatorio que se extendió durante meses, varias empresas han decidido regresar a la ‘normalidad’.



A raíz de esto, y en marcha para que el sector económico retorne poco a poco, diferentes organizaciones ofrecen oportunidades de empleo a los colombianos.

Aquí le contamos cuáles son algunas de las convocatorias laborales vigentes en el país. Tenga en cuenta que las ciudades que podrán acceder a las ofertas son: Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín.



Invest in Bogotá

Las empresas invitadas para las conferencias serán de alto reconocimiento Foto: iStock

Invest in Bogotá es una agencia de promoción de inversión de Bogotá, la cual organiza la feria virtual del empleo inclusivo.



Según el portal oficial, el evento se realizará el próximo 23 de noviembre. El registro para participar de la feria de empleo no tiene ningún costo. Y se estima que tendrá 6.500 vacantes.



“Este es un espacio contará con la presencia de compañías nacionales e internacionales de diversos sectores que presentarán sus vacantes de empleo inclusivo disponibles, además de una completa agenda académica para que las empresas incorporen mejores procesos de inclusión laboral”, publicó Invest in Bogotá.



Entre las organizaciones invitadas estarán: Decathlon, Bimbo, Medtronic, Indra, entre otros.

La Cámara de Comercio Colombo-americana (AmCham Colombia)

El programa de empleo ofrece formación académica Foto: iStock

La fundación Howard G. Buffet en alianza con la Agencia Presidencial de cooperación internacional y la Cámara de Comercio Colombo-americana traen 16.000 vacantes para jóvenes en aproximadamente 52 compañías.



De hecho, estas organizaciones realizaron una iniciativa llamada ‘Empleo hay’ con el objetivo de ayudar a hombres y mujeres entre los 18 y 25 años de edad.



Según el portal del programa, la participación es gratis y “proporciona formación técnica y bilingüismo a aquellos candidatos que no tengan suficiente experiencia laboral previa o conocimiento del idioma en inglés, especialmente, en competencias básicas y transversales que les permitan participar en las ofertas de trabajo existentes durante el periodo en el que se ejecutará el programa”.



Las convocatorias abiertas son para cualquier área del sector económico. Si desea inscribirse lo puede hacer en el portal oficial de ‘Empleo hay’.

Claro Colombia

Por último, esta compañía de telefonía Claro busca 3.000 técnicos y auxiliares.



Para aplicar a la convocatoria deberá llevar la hoja de vida a la Feria de la empleabilidad en cualquiera de las instalaciones de la Agencia de Empleo y Emprendimiento de Compensar donde se desarrollará el evento.



El horario será de 8 a.m. a 4 p. m. en las localidades: Chapinero, Suba, Kennedy o Soacha.



No es requisito tener experiencia. La Feria se realizará el 23, 24 y 25 de noviembre.

