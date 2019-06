¿Quiere que su plata le rinda en su viaje de vacaciones?

Nuevas experiencias, cambiar de ambiente, descansar y conocer culturas, entre otros, es lo que buscan las personas hoy en día. Por eso viajar se ha convertido en uno de los objetivos primordiales para la gente en cualquier parte del mundo.

Y aunque hoy en día este tipo de tarea pueda considerarse de alto costo, hay algunos secretos y consejos para ajustar el bolsillo en esta temporada de vacaciones de mitad de año que está por comenzar.

Revisar las políticas de equipaje

Es importante que las personas, antes de comprar un tiquete, sobre todo en una aerolínea de bajo costo, lean detalladamente las políticas de equipaje, porque éstas solo permiten viajar con un morral y si se quiere llevar más maletas, entonces el vuelo saldrá un poco más caro.



Juan Uribe, periodista y bloguero de viajes recomienda, “tienes que tener en cuenta las condiciones, porque muchas veces tú compras un tiquete por internet muy barato, en alguna plataforma digital y ese precio lo ves bien. Lo compras, pero no has leído la política de equipaje y si no lo haces, te das cuenta que cuando quieres llevarte una maleta o dos, te va a salir mucho más caro”.

Saber cuándo utilizar la tarjeta de crédito

Los expertos aconsejan que la tarjeta de crédito es importante utilizarla en casos como la reserva del hotel y ayuda también a que las personas no carguen con tanto efectivo en sus bolsillos, debido a que corren el peligro de algún robo o de perder el dinero.



Santiago Rodríguez Raga, PhD y profesor en la Universidad de los Andes, dice: “si yo me voy para Estados Unidos, hay un problema, porque hay una tasa de cambio, pero puedo hacer dos cosas. La primera es utilizar la tarjeta de crédito, la segunda, llevar los dólares en el bolsillo.

El problema es que cuando yo uso la tarjeta, la tasa que me cobran es la tasa oficial. Aunque, hay un riesgo, que es ir a la casa de cambio, meter el dinero al bolsillo y trastear los dólares por todos lados”.

Comparar lo que ofrecen las aplicaciones o plataformas digitales

Quienes saben del tema recomiendan que, una vez la persona decida hacer un viaje, tiene que estar pendiente en seguir cuentas de personas y leer a blogueros que se dediquen a esto, porque ellos ya han estado en varias partes con un presupuesto cómodo.



También, es importante estar revisando constantemente aplicaciones como Skyscanner, Viator, Despegar, Booking, entre otras, con el fin de mantenerse informados correctamente a la hora de hacer un viaje.

Planear con anticipación

Una de las formas para ahorrar dinero al destino que se desee, es la planificación, no solo del lugar, sino también del hotel, los tiquetes, la comida y la entrada a parques o atracciones de su propio interés.



Juan Uribe, periodista y bloguero de viajes explica que al planear con anticipación se pueden encontrar precios más baratos.



“Se pueden conseguir más opciones de absolutamente todo, tu estadía, vuelo y las actividades que quieras hacer”, señala. Además, porque se vive el viaje tres veces: cuando lo está preparando, cuando lo está viviendo y luego cuando lo está recordando”.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS - EL TIEMPO