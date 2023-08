Desde la pandemia del Covid-19 hacer transacciones por internet se ha vuelto más común. Sin embargo, los fraudes, las estafas están a la orden del día y por esa razón se debe tomar precauciones. En el caso de la venta y compra de vehículos se hacen varias recomendaciones. Le contamos.

Según carroya.com, ante los riesgos que implica poner en venta o comprar un vehículo por internet, las autoridades recomiendan cinco aspectos:



1. Verifique antecedentes y los comentarios en la publicación. Personas que han tenido malas experiencias con los vendedores pueden dejar sus quejas registradas en la web.

Revise además la confiabilidad y legalidad del vendedor a través del Ministerio de Transporte o con las placas del carro usado en el RUNT para observar el historial de la prenda y la información del propietario.

Indague por su cuenta. Escriba en un buscador de internet el nombre completo del vendedor y si es posible, teléfono y correo electrónico, seguido de las palabras “comentario”, “queja” o “estafa”.



No se afane. Los estafadores tratan de apurar la venta, insisten e infunden presión. Una estrategia de los timadores es generar técnicas de alta presión con el fin de que se decida a comprar sin darse tiempo para pensarlo.

Apégese al contacto directo en el proceso. Muchos delincuentes se niegan a reunirse personalmente: esta es una estrategia de evasión conocida e incluso no permiten inspeccionar el carro. Para ser más disimulados, pueden darle una excusa como un traslado por trabajo, un viaje inesperado o una calamidad doméstica para explicar el motivo por el cual no pueden verse.



Use métodos de pago confiables. Los estafadores pueden utilizar como pago tarjetas de regalo, falsos bonos o transferencias de dinero sin soportar el pago en una factura.

Recomendaciones generales

Otras recomendaciones generales a la hora de vender o comprar carros para no ser víctima de estafas es buscar, siempre, la asesoría de expertos en este tipo de transacciones.



Además, aconsejan tener cuidado con el robo o pérdida de datos personales, fraudes en trámites y traspasos, entre otros.



En un aspecto que se hace hincapié es el cuidado que se debe tener en el pago por adelantado para asegurar el negocio.

