Si tienen en mente algunas compras importantes, guárdenlas un par de días porque regresa una de las temporadas de descuentos más esperadas del año. Del 12 al 18 de septiembre, los Black Days de tu Éxito llegan para que se den gusto, estrenen y ahorren en una misma compra.



Como sabemos que un buen descuento no le cae mal a nadie, quisimos contarles un poco de esta iniciativa que, desde hace un par de años, se ha venido implementando en el marco de Black Friday o viernes negro en Colombia, haciendo que millones de clientes de todo el país, puedan renovar su casa e incluso hacer esos regalos que siempre han querido.



Por eso, los invitamos a tomar nota para que sepan cómo pueden aprovecharlos.

black friday 2022 Foto: cortesia del EXITO

¿Cuáles son las categorías que aplican en la promo?

Básicamente tiene de todo para escoger. Durante una semana, van a tener un montón de ofertas en electrodomésticos y tecnología para que cambien los suyos si ya es hora, o si les encanta seguir tendencias, también.



De igual forma, habrá descuentos como aquellos productos que le dan un nuevo aire a la decoración de su hogar. Toda la juguetería para chicos y grandes también está incluida. Y si no tienen nada en mente, igual pueden aprovechar las ofertas ya que, algunas bebidas también entrarán en descuento.



Así que corran a hacer una lista de las compras que les quedan del año y de las que no pudieron hacer, porque con los descuentos de los Black Days se van a poder llevar todo sin excusas.

¿De qué formas se puede comprar?

Todo es online, así que, si son de las personas que mantienen ocupadas o estás de viaje, no tienen de qué preocuparse porque pueden hacer sus compras por internet desde donde sea que estén, a través de canales digitales como exito.com, app Éxito e incluso desde WhatsApp. Si no tienen la app, puede descargarla desde su App Store o Google Play.



Y si tienen dudas y/o reclamos, pueden resolverlos a través del chat de WhatsApp habilitado exclusivamente para esto, escribiendo al +57 305 4829046.



Recuerden que podrá disfrutar de los descuentos hasta el 18 de septiembre a la media noche. no dejen pasar todos los descuentos de estos Black Days.