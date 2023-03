De las búsquedas más comunes en Internet se encuentra cómo ganarse la lotería o el chance, cuáles son los números sugeridos, incluso cómo recurrir a mensajes de los ángeles para poder ganarse estos premios.



También, los colombianos han buscado en Internet los trucos del estadounidense Richard Lustig, quien ganó siete veces la lotería y dejó por escrito antes de su fallecimiento en 2018, los secretos que le permitieron ser el ganador del premio mayor tantas veces.



Así que, aquí le dejamos sus trucos para que tenga más oportunidad de ganar la lotería o el chance:



Estos son los trucos para ganarse el chance y la lotería

Richard Lusting explicó que no es recomendable escoger números consecutivos y además debe escoger números entre el 104 y el 176. Estos trucos sirven, especialmente, para el baloto.



Él también menciona que, es necesario seleccionar un número que haga parte del mismo grupo o termine con el mismo digito como, por ejemplo, 32, 22, 12.

Si no está muy seguro de escoger un número, Lusting recomienda que siga su intuición.



Recuerde que entre más compre boletos, más posibilidades tiene de ganar. Tenga en cuenta, en optar por ciudades o municipios que no tengan muchos competidores, pues esto hace que aumenten sus posibilidades.



Es necesario que destine un presupuesto a esto, pues no es recomendable que utilice todo su dinero en el juego.



El siete veces ganador sugiere que utilice números mayores al 31, pues la mayoría de las personas utilizan las fechas de nacimiento de familiares o personas que aman. Incluso, puede comprar lotería con amigos, pues esto ayudará a disminuir costos en la compra de boletos.



Este sábado se llevó a cabo el sorteo de Baloto número 2269. Foto: iStock

Así podrá ganar el baloto

Ahora bien, pese a que este juego es de azar, puede seguir algunas de las pautas anteriores para ganar. El autor del libro dice que es importante apostar no solo por el premio mayor, sino también, por premios de menor valor.



Aquí le dejamos los números que más han caído en el Baloto:



- 1 ha caído 16 veces

- 9 ha caído 15 veces

- 5 ha caído 15 veces

- 43 ha caído 15 veces

- 8 ha caído 14 veces

- 33 ha caído 14 veces

- 19 ha caído 14 veces

- 20 ha caído 14 veces

- 27 ha caído 13 veces

- 25 ha caído 13 veces

