Las tarjetas de crédito son una herramienta financiera poderosa que pueden brindar comodidad y flexibilidad en sus transacciones diarias, pero si no se utilizan con responsabilidad, pueden convertirse en una fuente de deudas costosas debido a los intereses acumulativos.



Aprender a usar una tarjeta de crédito sin pagar intereses es esencial para mantener una salud financiera sólida y aprovechar al máximo sus beneficios.

Antes de usar su tarjeta de crédito, es fundamental que comprenda los términos y condiciones asociados con ella.



Hay que conocer la tasa de interés, la fecha de corte, el límite de crédito y cualquier cargo por atraso. si tiene claro eso, evitará cargos innecesarios.



La forma más efectiva de evitar pagar intereses es pagar el saldo completo de la tarjeta de crédito cada mes antes de la fecha de vencimiento.



De esta manera, no acumulará intereses sobre los saldos pendientes.



Si programa recordatorios o configuraciones automáticas de pago no olvidará las fechas de pago.



Antes de realizar compras con su tarjeta de crédito, puede crear un presupuesto mensual, esto le ayudará a controlar sus gastos y garantizar que siempre tenga suficiente dinero para pagar el saldo completo.



Si va a usar la tarjeta de crédito , hágalo únicamente para compras planificadas y necesarias, como gastos recurrentes o compras importantes.



Evite las compras impulsivas o innecesarias que puedan acumular un saldo que no pueda pagar por completo.



Si realiza pagos múltiples durante el mes en lugar de esperar hasta la fecha de vencimiento para pagar tu saldo puede reducir el saldo pendiente y, por lo tanto, los intereses acumulativos.

En el pago a plazos, lo común es utilizar una tarjeta bancaria de crédito. Foto: iStock

No excedas el límite de crédito, ya que esto puede resultar en cargos por sobregiro y un aumento en tus deudas. Mantenga un registro del límite disponible y ajústese a él.



Evite al máximo los avances con tarjeta de crédito, por que suelen estar sujetos a tasas de interés más altas y cargos adicionales.



Si puede negocie tasas de interés más bajas, si tiene una buena historia crediticia y ha sido un cliente leal puede intentar negociar una tasa de interés más baja que significa menos gastos en intereses a lo largo del tiempo.



Use las tarjetas de crédito ofrecen tasas de interés promocionales del 0% durante un período específico. Puede transferir saldos de otras tarjetas con tasas de interés más altas a estas tarjetas promocionales para evitar pagar intereses durante ese tiempo.

