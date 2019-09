Los trucos que usan los bares para que usted gaste más dinero

Istock

1. La carta no tiene el signo pesos



Existen estudios que demuestran que los clientes se sienten más cómodos con la compra del producto si no se les recuerda que están gastando dinero.



Según el estudio realizado por Kershaw, en el mundo de los menús y precios la simbología de algún tipo de moneda (sea pesos, dólares o euros) es lo peor que se puede poner en la carta, no solo porque le recordará al cliente que está a punto de gastar dinero, sino también porque puede ser agresivo y de mal gusto. Por esta razón, es común encontrar los precios sin ningún tipo de simbología que lo acompañe.