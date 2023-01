El Ministerio de Transporte anunció que ampliará el plazo para realizar el trámite de Traslado a persona indeterminada para los colombianos.



La nueva fecha que estará vigente finaliza el 05 de agosto de 2025, así se especifica en la Resolución No. 20223040044765 del 02 – 08 – 2022.



Por lo tanto, los ciudadanos que vendieron su vehículo, no legalizaron el cambio de propietario ante la Secretaría Distrital de Movilidad - SDM y no tienen conocimiento de su paradero tendrán un total de tres (3 años) más para realizar este trámite, de acuerdo con la entidad.

Foto referencia carros nuevos. Foto: iStock

Se tomó la decisión luego de realizar validaciones en el Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT, donde se analizaron los registros de propiedad de vehículos a personas indeterminadas durante la vigencia de la Resolución No. 3282.



De acuerdo con el Ministerio, se realizaron 213 mil traspasos en 2022 y se determinó que de no seguir con este trámite se generaría un gran impacto en la ciudadanía, debido a que de no registrar este traspaso se podría resultar implicado en delitos realizados con el vehículo, foto multas, embargos de cuentas bancarias y bienes, entre otras complicaciones generadas por el nuevo propietario.



La recomendación es que la ciudadanía realice este trámite con antelación para evitar contratiempos.



También que revisen los requisitos en este enlace y agenden su cita en la Ventanilla Única de Servicios para asistir a cualquiera de los 19 puntos de atención dispuestos para el proceso.

