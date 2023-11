En Bogotá puede hacer trámite para sacar el carro o la moto de los patios vía internet

La Secretaría de Movilidad de Bogotá recordó que el trámite para sacar el carro o la moto de los patios ya se puede hacer a través de internet, de acuerdo con la entidad, el proceso lo pueden realizar las personas que tengan su vehículo particular inmovilizado a causa de nueve infracciones.

Para hacerlo por este medio, los ciudadanos sólo deben “entrar a la página web de la Ventanilla Única de Servicios: www.ventanillamovilidad.com.co , allí podrán revisar todas las posibilidades y todas las infracciones que pueden adelantar este trámite de manera virtual”, aseguró Adriana Iza, subsecretaría de Servicios a la Ciudadanía.



De acuerdo con la entidad las infracciones son:



B01: Conducir sin licencia de conducción.



C14: Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente (pico y placa).



D02: Conducir sin portar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, ordenado por la Ley.



H02: Conductor que no porte la licencia de tránsito.



D03: Transitar en sentido contrario al estipulado para la vía, calzada o carril.



D04: No detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una señal de 'Pare' o un semáforo intermitente en rojo.



D05: Conducir un vehículo sobre aceras, plazas, vías peatonales, separadores, bermas, demarcaciones de canalización, zonas verdes o vías especiales para vehículos no motorizados.



D06: Adelantar a otro vehículo en berma, túnel, puente, curva, pasos a nivel.



D07: Conducir realizando maniobras altamente peligrosas.



La idea es que se pueda agilizar la salida de los 11.103 vehículos inmovilizados en los patios de Bogotá, además el 36 por ciento del total, es decir, 4.006 vehículos, fueron inmovilizados por alguna de las mencionadas infracciones.

Facebook Twitter Linkedin

Así se ve el patio de Girardota Foto: Jaiver Nieto

¿Quién debe realizar el trámite y qué documentos deben tener en cuenta?

Este trámite solo lo puede realizar la persona autorizada para retirar el vehículo del patio y deber aportar la siguiente documentación:



Cédula de ciudadanía, Tarjeta de identidad, Cédula de extranjería, Pasaporte (No importa fecha de vigencia), certificado de existencia y representación legal (en caso de persona jurídica máx. 3 meses de expedido), contraseña certificada por la Registraduría.



Licencia de tránsito.



Licencia de conducción del ciudadano que retirará el vehícu de patios.



Soat vigente incorporado en el RUNT.

Las infracciones que dan más inmovilización en Bogotá

1. C02. Estacionar en sitios prohibidos.



2.C35.No realizar la revisión técnico-mecánica en el plazo legal establecido o cuando el vehículo no se encuentre en adecuadas condiciones técnico-mecánicas o de emisiones contaminantes, aun cuando porte los certificados correspondientes, además el vehículo será inmovilizado.



3. C14. Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente.



4. D02. Conducir sin portar los seguros obligatorios de accidente de tránsito, ordenado por la ley.



5. D12. Conducir un vehículo que, sin la debida autorización, se destine a un servicio diferente de aquel para el cual tiene licencia de tránsito.

Si tiene preguntas o comentarios o quiere que escribamos un tema para usted, envíe un correo, muy concreto y sin anexos a laules@eltiempo.com

Más noticias