¿Usa su WhatsApp personal para cosas del trabajo?, esto le interesa

Si usted es de los que utiliza la aplicación Whatsapp desde su celular personal para enviar mensajes laborales con documentos, fotos e información sensible, debería pensarlo dos veces antes de seguir haciéndolo.



Resulta que estas prácticas pueden ser perjudiciales para las compañías, ya que violan la confidencialidad de los datos empresariales.

Los empleados y empleadores deben tener en cuenta que el numeral 2 del artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo establece que es obligación del trabajador “No comunicar con terceros, salvo la autorización expresa, las informaciones que tenga sobre su trabajo, especialmente sobre las cosas que sean de naturaleza reservada o cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios al empleador”.



Además las políticas internas pueden marcar la diferencia entre cometer una falta grave o no.



Las empresas deben formar y concientizar a los empleados sobre el manejo adecuado de la información corporativa son elementos clave para garantizar el cumplimiento normativo y la seguridad de los datos.



Para Lorenzo Villegas-Carrasquilla, Socio en las áreas de tecnología, medios y comunicaciones, de la firma de abogados CMS Rodríguez-Azuero las empresas pueden tener en cuenta varias cosas antes de autorizar que sus empleados comuniquen temas laborales por sus cuentas personales.



Recuerde que tanto WhatsApp como el correo electrónico personal pueden considerarse mensajes de datos de acuerdo con la Ley 527 de 1999, desarrollada por el Decreto 4487 de 2009 y reglamentada parcialmente por el Decreto 1747 de 2000.



Según esa misma definición legal de información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, y se rigen por regulaciones específicas en cuanto a su privacidad, integridad y autenticidad.



El usar WhatsApp, puede plantear desafíos adicionales en cuanto al almacenamiento de información, ya que a diferencia del correo electrónico personal, las conversaciones en WhatsApp pueden ser más transitorias y menos rastreables.



Además las llamadas telefónicas, ya sea a través de WhatsApp o líneas telefónicas convencionales, pueden plantear mayores desafíos en términos de privacidad y seguridad de los datos, ya que no suelen dejar registros del contenido de las conversaciones.

El experto apunta que se deben establecer políticas claras y estrictas: La empresa debe crear políticas claras y rigurosas en relación al uso y divulgación de información empresarial.



Se debe recomendar que los empleados utilicen dos cuentas separadas de WhatsApp para diferenciar entre asuntos empresariales y personales. La cuenta laboral debe estar debidamente identificada como un elemento de trabajo, cuyo contenido es propiedad del empleador.



Además, es aconsejable que los empleados utilicen dos dispositivos móviles diferentes para evitar la mezcla de información confidencial. Nuevamente, el dispositivo laboral debe estar identificado claramente así, para que se entienda que la información allí almacenada es del empleador.



Es fundamental respaldar estas políticas con acuerdos de confidencialidad firmados por los empleados y ofrecer una formación clara y detallada sobre la importancia de mantener la información empresarial segura y separada de los asuntos personales.



Por otro lado, los empleados que filtran datos corporativos desde sus cuentas de WhatsApp personales pueden enfrentar consecuencias legales, como la terminación justificada de su contrato laboral y posibles sanciones administrativas o penales.



Recuerde que cumplir esos acuerdos de confidencialidad es crucial para evitar problemas legales.



“Cuando un empleado deja la empresa, es fundamental que existan políticas claras para proteger la información profesional almacenada en sus dispositivos. Esto puede incluir la revocación del acceso a cuentas empresariales y, si es necesario, medidas legales para hacer cumplir los acuerdos de confidencialidad” concluyó Villegas.

