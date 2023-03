La Agencia Pública de Empleo del SENA lanzó una convocatoria que tiene vigencia hasta el 22 de marzo para todo aquel interesado en viajar a Canadá -más exactamente a Québec- y laborar allí.



Eso sí, si usted quiere aplicar debe contar con pasaporte o certificar que ya inició el trámite para sacarlo. Le contamos cuáles son los demás requisitos.

Facebook Twitter Linkedin

Québec es una de las ciudades más famosas de Canadá. Foto: iStock

En total, son 10 vacantes para el cargo de ‘Tapicero de vehículos’ y las condiciones son sencillas:



Educación: bachiller graduado, estudios relacionados con tapicería.

Experiencia: cinco (5) años de experiencia en la labor (verificable).

Idioma: si no cuenta con el idioma francés, un curso básico será ofrecido.

Tipo de contrato: temporal.

Duración del contrato: contrato de dos a tres años (renovable, según las modalidades de inmigración).

Salario: salario mensual de 2,080 dólares canadienses, equivalentes aproximadamente a $7'280.000 pesos colombianos.

Jornada de trabajo: completa.

Horario de trabajo: a convenir (rotativo – turnos).



(Siga leyendo: Welcome US: cómo funciona el programa que podría dar Visa humanitaria a USA).



El primer paso para participar en esta convocatoria es registrar su hoja de vida en la página de la Agencia Pública de Empleo SENA https://ape.sena.edu.co/Paginas/Inicio.aspx y postularse a la vacante de su interés.



“Las personas interesadas deberán cumplir al 100% con el perfil dispuesto en la plataforma de intermediación laboral, para lo cual podrá registrar y/o actualizar su hoja de vida en el sistema, indicando en el campo de ‘Intereses ocupacionales’ de la pestaña experiencia laboral la ocupación de su interés”, explican en un comunicado.

Facebook Twitter Linkedin

La oferta va hasta el 22 de marzo. Foto: iStock

(Lea también: ¿Piensa migrar a EE. UU.? Florida busca ser el estado más antiinmigrante).



Adicionalmente, si el proceso de selección se realiza en modalidad presencial, deberá tener disponibilidad para desplazarse por cuenta propia a la ciudad que se determine. En cambio, si es virtual los candidatos preseleccionados serán contactados para una entrevista de la misma naturaleza.



Aquí puede encontrar más información.

Más noticias

Margarita Contreras

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS