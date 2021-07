Abren vacantes en Alemania para enfermeros colombianos

En medio de la pandemia de covid-19 la demanda laboral para trabajadores de la salud ha aumentado. En Alemania, donde se han registrado más de 3.7 millones de casos, están necesitando actualmente profesionales en enfermería.



La oferta surge gracias a un acuerdo que tiene la Asociación Work and Travel Colombia con representantes del sistema sanitario en el país germano.



La organización de carácter humanitario, promotora y gestora de intercambios culturales, dio a conocer la oferta laboral, la cual forma parte del programa ‘Enfermeros en Alemania’.



Este programa le da la oportunidad a 400 enfermeras y enfermeros colombianos de ejercer su profesión a nivel internacional.



Luz Marina Vargas, directora general de Work and Travel Colombia, le dijo a 'Revista Semana' que “esta oportunidad se da gracias a la buena reputación que han tenido los colombianos basada en su empatía y el profesionalismo en sus labores”.



Oferta

De acuerdo con la asociación sin ánimo de lucro, las personas elegidas contarán con con la financiación del viaje completo.



En el ámbito labora, tendrán un contrato a término indefinido en instalaciones de atención geriátrica.



Contarán con un salario inicial de de 1.600 euros mensuales, es decir (7 millones 390 mil pesos colombianos); sin embargo, después de que convaliden su título profesional y fortalezcan el manejo del alemán, el ingreso será entre 2000 y 2500 euros mensuales (entre 9 y 11 millones de pesos).



La vacante está enfocada en asistencia al adulto mayor en centros de atención de alto reconocimiento en el país de la Unión Europea. Cabe aclarar que no se va a brindar atención a pacientes con covid-19.



"Debido al crecimiento negativo de la población Adulta en los próximos años, Alemania necesita personas bien formadas en el sistema sanitario", indican en su página web.



Requisitos

Tener entre 21 y 47 años. Contar con mínimo dos años de experiencia ejerciendo la profesión. Tener un certificado B1 en alemán.

Si el interesado no sabe alemán, Work and Travel Colombia le ayudará a adquirir los conocimientos básicos del idioma y podrá trabajar como auxiliar o enfermero en Alemania una vez haya alcanzado el nivel requerido.



Para este caso la asociación no pagará los tiquetes aéreos del viaje.



La fecha límite para aplicar a esta convocatoria es el miércoles 28 de julio de 2021. Para cualquier información adicional, los interesados pueden enviar un correo a info@workandtravelcolombia.org o contactarse a través de los números telefónicos disponibles en https://workandtravelcolombia.org. o en la oferta.



