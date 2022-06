En la actualidad, uno de los retos de las empresas es la retención de talento que permita a los empleados jóvenes encontrar un balance entre la vida laboral y personal, así como retos en materia de desarrollo de habilidades y crecimiento profesional.



Según Page Interim, los trabajos temporales se han consolidado como un modelo de empleabilidad popular en la población joven del país.



“El modelo de contratación temporal es por naturaleza flexible y esta es una de las principales razones por las que se adapta a los criterios de búsqueda y expectativas de contratación de las nuevas generaciones. Además, es una modalidad que permite la participación en diferentes tipos de proyectos, por lo que la migración de uno a otro se simplifica, y esto genera una gran oportunidad de aprendizaje y desarrollo de habilidades profesionales y personales”, comenta Felipe Delgado, director de Page Interim Colombia.



Entre las ventajas de esta modalidad es que los procesos de contratación son más ligero y ágiles pues no requieren grandes filtros de selección ni muchas pruebas. En ese sentido, en un periodo de 24 a 48 horas las compañías ya tienden a tener un primer acercamiento con el perfil temporal que demandan, por lo que es una buena oportunidad para foguearse en un primer o segundo vínculo laboral de los perfiles juveniles.



Asimismo, la contratación temporal se ha convertido en una alternativa apta para jóvenes que no tienen experiencia en el mundo laboral y lograr una ventana de exposición que los pueda catapultar a un cargo permanente con proyección dentro de una compañía.



La flexibilidad es otro de los beneficios. Esto implica que las habilidades blandas como la comunicación, autogestión, el compromiso y la proactividad sean clave para las compañías y hacen la diferencia entre un perfil y otro.



Finalmente, un factor importante es que permite que los colaboradores accedan a beneficios contemplados en el paquete de bienestar. Cabe resaltar que en muchos de estos contratos no se incluye la seguridad social o la afiliación a una caja de compensación.



“Un aprendizaje que nos dejó la pandemia es que hay ciertas situaciones donde incluir perfiles especializados para proyectos y tener cierta flexibilidad en la contratación genera un beneficio para las organizaciones, por lo que la temporalidad es un modelo que puede ser adaptable a cualquier tipo de negocio y compañía”, afirma Delgado.



Según Page Interim, algunas de las empresas que más demandan perfiles temporales son las que externalizan negocios (BPO), compañías de consumo masivo, energía y retail. Asimismo, en términos de cargos administrativos los perfiles de ventas y logística son algunos de los más frecuentes para los jóvenes.



