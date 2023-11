Trabajo: Consejos para tener una entrevista laboral virtual exitosa

Las empresas han innovado en sus procesos de selección de personal de la mano de la transformación digital, entre los que más se destacan las entrevistas virtuales para evaluar a sus candidatos.



De hecho, según cifras de la plataforma Recruiter, el 63 por ciento de las entrevistas laborales son de manera virtual, lo que revela una clara tendencia en los filtros iniciales de la búsqueda de talento.



Ante este panorama y aunque las entrevistas digitales comparten similitudes con las presenciales, hay aspectos específicos que se deben considerar.

De acuerdo con Adecco Colombia hay varios consejos para tener una entrevista exitosa por ejemplo, comprobar que todo funcione previo a la cita, que la aplicación está instalada en su dispositivo, que no hay cambio horario entre la empresa y el entrevistado o que el audio es el adecuado.



De hecho, para este último, se recomienda implementar el uso de auriculares, ya que cuentan con mejor calidad versus los de los portátiles, además, ayudan a cancelar el ruido de fondo. Se aconseja procurar que estos sean de un tamaño discreto.



Además, es clave comprobar la conexión a Internet, para ello, considerando que por ley, las videollamadas requieren alrededor de 1.5 a 2 Mbps de velocidad de descarga y 2Mbps de subida, en el caso de que no esté dentro de este rango, puede conectarse a un cable LAN en lugar de WiFi , también tener un plan de respaldo como un celular inteligente en caso dado de que el computador o conexión no respondan de la manera adecuada.



Evite habitaciones oscuras o luces del techo, lo ideal sería posicionarse cerca de una ventana para que la luz natural ilumine la cara.



Es importante contar con una mesa o superficie estable, apoyando el computador o la cámara de forma en que se vean los hombros hacia arriba; en caso de usar el celular o la tablet, un trípode es la mejor opción.



Evite usar fondos virtuales. En su lugar, es mejor seleccionar un lugar del hogar e incluso decorarlo un poco para dar un aire de seriedad.​​

Recuerde que si bien es una entrevista virtual, no quiere decir que el entrevistador no espere que el candidato se vea presentable, por lo que una camisa con botones, una blusa sencilla o un suéter funcionarán bien.



Estar tranquilo y enfocado ayuda a el desempeño de una buena entrevista. Practique sus respuestas, concéntrese en preguntas generales, experiencia laboral previa, habilidades y conocimientos para evocar la calma, así mismo, hablar despacio y claro.



Sostenga contacto visual con el entrevistador como lo haría en un encuentro presencial.



Concéntrese en lo que el entrevistador dice y pregunta en todo momento, y en caso de perderse de algo, nunca se debe dudar en preguntar. Una recomendación útil es anotar cualquier duda y cuestionar cuando sea el momento adecuado para no interrumpir.



Cuide la postura y su lenguaje corporal, por ejemplo, está bien usar las manos mientras se habla pero sin exagerar, mientras que no se recomienda estar sentado con los brazos cruzados, encorvarse o encogerse de hombros.



Investigue sobre la empresa y el sector, es común que el entrevistador pregunte si existen dudas relevantes sobre la compañía, como por ejemplo, cuáles son los mayores desafíos del trabajo o incluso cuál es el modelo de trabajo (híbrido, presencial o remoto) dentro de la organización.



También es válido indagar sobre las fases del proceso y cuándo se volverán a poner en contacto. En caso de que el reclutador no se comunique en el tiempo estipulado o debido, es válido enviar un correo electrónico de seguimiento.

