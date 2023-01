Canadá, país norteamericano, desde hace varias décadas se destaca por ser uno de los destinos más atractivos para migrantes de todo el mundo.



Según informó Bloomberg en los primeros días de 2023, el Gobierno canadiense ha aumentado constantemente sus objetivos anuales en materia de inmigración en los últimos años. El último plan prevé 465.000 nuevos residentes permanentes este año y medio millón en 2025.

Para 2036, los inmigrantes representarán casi un tercio de la población de Canadá, frente a cerca del 21 % en 2011, dice Bloomberg.



Debido a los programas migratorios de Canadá, los ciudadanos de otros países pueden conseguir buenos trabajos remunerados y The Job Bank es un sitio web operado por el Gobierno canadiense que proporciona una base de datos en línea de listados de empleos.



Allí hay trabajos en empresas locales que ya han obtenido o aplicado para una Evaluación de Impacto en el Mercado de Trabajo (EIMT, en inglés) y que quieran contratar a trabajadores extranjeros de manera temporal.



"Como trabajador extranjero temporal, usted tiene el derecho de cambiar de empleador durante su estadía en Canadá y puede usar The Job Bank para encontrar un nuevo empleo e información relevante de manera gratuita", explica la web.



Cabe recordar que, al viajar como trabajador extranjero temporal a Canadá, a usted se le otorga un permiso de trabajo por un periodo determinado. Y es posible que necesite cambiar su permiso de trabajo antes de trabajar para un nuevo empleador. Es ilegal que su empleador lo castigue o deporte si usted opta por buscar otro empleo.

¿Cómo aplicar?

Lo primero que debe saber es que The Job Bank es un sitio gratuito habilitado por el Gobierno de Canadá para buscar trabajo en ese país. En esa página web puede hacer la búsqueda de empleo filtrando por el tipo de aplicante; una vez allí escoja la opción de 'aplicante internacional'.



Siga estos pasos:



1. En la página de The Job Bank (www.jobbank.gc.ca/home) puede ver todos los trabajos de empleadores canadienses que desean contratar trabajadores extranjeros temporales. El listado lo encuentra aquí. Recuerde que, para aplicar, debe tramitar su permiso de trabajo.



2. Si encuentra un trabajo que le interesa, simplemente haga clic en el nombre del cargo para ver los detalles completos. También podrá enterarse de cómo aplicar para el trabajo. Las autoridades advierten que los empleadores nunca deben pedirle un pago al aspirante para contratarle.



3. Si decide aplicar a un trabajo y contacta al empleador (en la página encontrará la información de contacto), este podría preguntarle su nombre, su trabajo actual, en qué ciudad de Canadá está o estará, su experiencia laboral, si usted tiene un permiso de trabajo válido, entre otra información.



4. Si el empleador desea contratarle, usted recibirá una oferta de trabajo (en inglés) por escrito. Es decir, es un documento. A menudo, las personas tienen que aplicar a varios empleos antes de ser contratadas.



5. Las publicaciones de empleo también podrían incluir el estatus de la aplicación del empleador para una Evaluación de Impacto en el Mercado de Trabajo (EIMT). Puede aparecer 'en proceso' si el empleador ha pedido permiso para contratar a un trabajador extranjero temporal o 'aprobada' si ya tiene permiso para contratar. Si la EIMT ya está aprobada, es posible que usted pueda comenzar a trabajar para su nuevo empleador de inmediato.



Tenga en cuenta que su empleador no tiene permitido cobrarle a usted por una Evaluación de Impacto en el Mercado de Trabajo (EIMT). Y que, si es el caso, sí puede invitarle a una entrevista. Eso sí, The Job Bank aclara que "no es obligatorio proveer información o responder a un empleador en el caso que usted cambie de parecer o se sienta incómodo".



Otra buena opción para conocer ofertas de empleo es consultar, mediante los medios de comunicación oficiales del Gobierno, los distintos programas que ofrece y renueva periódicamente. Usualmente están divididos según la zona del país.

ELTIEMPO.COM*

*Con información de Portafolio