¿A quién puede beneficiar con el subsidio familiar?

El subsidio familiar es una gran ayuda para los hogares colombianos, pero no siempre los beneficios se extienden a todos sus integrantes. Según la Superintendencia del Subsidio Familiar 676.606 empresas tienen afiliados a sus trabajadores a las cajas de compensación familiar, de las cuales 235.368 corresponden a Bogotá y Cundinamarca, zonas donde hay más de 100.000 trabajadores que cuentan con uno, dos o hasta tres personas a su cargo entre hijos, hermanos o padres por los cuales no están recibiendo en la actualidad el subsidio.



Estos son los 3 pasos que debe saber para aprovechar los beneficios y extenderlos a sus seres queridos.

1. Requisito para ser beneficiario.



Si usted cuenta con un salario mensual que no supera los cuatro (4) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes, es decir $3.312.464 y trabaja al menos 96 horas al mes



2. ¿A quién puede afiliar?



Hijos hasta los 18 años y once meses. Hermanos huérfanos de padre y madre, que convivan y dependan económicamente del trabajador, hasta los 18 años y once meses.



Padres del trabajador, mayores de 60 años, siempre y cuando no reciban renta, salario o pensión alguna y dependan económicamente del trabajador.



Hijos, hermanos huérfanos y padres del trabajador en cualquier edad que presenten discapacidad o capacidad física disminuida que les impida trabajar.



3. ¿Cómo hago para recibir el subsidio por estas personas?



Para recibir el subsidio por las personas que tiene a su cargo, no solo debe estar afiliado a una caja de compensación, sino que además debe hacer los trámites necesarios para garantizar que sus hijos, padres o demás familiares estén registrados en su entidad.



Y en el caso de los beneficiarios que sean mayores de 12 años, es importante que sea presentado el certificado de escolaridad o boletín de calificaciones vigente.





Con información de Portafolio