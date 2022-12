Hay ciertas fechas a lo largo del año en las que proliferan las compras por internet y cada vez más las tiendas optan por fortalecer sus páginas de e-commerce, sobre todo después de que la pandemia obligó al mundo a permanecer en casa y la tecnología se convirtió en aliada.



Así se popularizó la práctica de adquirir por este medio distintos elementos como ropa, accesorios, maquillaje, mercado y ¿por qué no? regalos de navidad.

Sin embargo, un peligro del que no mucho se habla es de la exposición a fraude electrónico al hacer este tipo de compras. Y es que estudios como el de TransUnion señalan que este tipo de delitos crecieron 52% a nivel mundial y 134% en Colombia, al comparar 2019 con 2021.



Consejos para evitar el fraude

Active las notificaciones de su banco para que le avisen cada vez que hace un movimiento con su tarjeta. Foto: iStock

Al respecto, la empresa fintech ePayco comparte una serie de consejos para navegar de manera segura en la web:



- Asegúrese que el software de su dispositivo esté actualizado: es esencial contar con un sistema antivirus que proteja el aparato, ya sea teléfono, tablet, computador, etc.



- Fíjese en los medios de contacto: antes de hacer cualquier transacción, verifique que la tienda deje visibles los números o correos de contacto. De esta manera usted estará tranquilo porque existe un departamento de servicio al cliente.



- Verifique el sitio web desde el que hará la compra: si le llegan promociones confírmelas con el sitio web oficial de la marca. Así mismo, asegúrese de que la página web tenga una URL confiable.



- Realice pagos solo a entidades reconocidas: es recomendable que los pagos se hagan siempre a empresas verificables a través de número de NIT o, de ser a una persona natural, compruebe que es la dueña de la cuenta por medio de la cédula de ciudadanía y no envíe dinero a terceros.



Por último, mantenga las notificaciones de su banco activadas o revise constantemente los movimientos de su cuenta para asegurarse de que no está siendo víctima de suplantación.

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS