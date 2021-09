¿Busca trabajo para la temporada de fin de año? Aquí, algunos consejos

Con una economía en plena reactivación tras mejorar los índices de contagios y muertes causadas por el covid-19, se viene un fin de año en el cual muchas empresas buscan mejorar sus números para tratar de pasar una temporada que apenas desde junio comenzó nuevamente a despegar después de una larga angustia debido a la crisis de salud.



La pandemia impactó toda la economía y con la tradicional contratación de personal para la temporada de fin de año se busca tomar un nuevo aire. En eso coinciden expertos de firmas especializadas en apoyar procesos de búsqueda y selección de talento humano.



Especialistas estiman que tras los altos niveles de desempleo que dejó la crisis, esta época que se aproxima se convertirá en una etapa clave de búsqueda de trabajo para muchas personas, con distintos niveles de preparación y experiencia, en sectores que están reactivándose tras haber sido muy golpeados por la crisis.



Los sectores que principalmente tendrán ese auge será el industrial y la manufacturera, el de comercio y el de alojamiento. Y en dichos sectores, los perfiles más solicitados serán los de operarios de producción, operarios logísticos, asesores de venta, asesores de experiencia de clientes, impulsadores y promotores.



¿Qué perfiles buscan las empresas?

En cuanto al personal que desde ya están reclutando las compañías hay mucha expectativa en torno a la contratación que se concentra en el impulso a la venta de juguetería, licores, artículos de belleza y automóviles, entre otros.



La mayoría de las empresas está reclutando gente con capacidad y habilidades para trabajar de manera remota y autónoma, debido en gran parte que la pandemia dejó esa enseñanza, pues el perfil es el de un trabajador automotivado e inclinado por el aprendizaje.

Tenga en la cuenta las siguientes claves

Algunos de los consejos que no debe olvidar, son los siguientes:



La entrevista es determinante. Si la entrevista es mediante herramientas tecnológicas, elija un sitio tranquilo y silencioso. No olvide verificar antes la conexión a internet y tener una presentación personal adecuada.



No se recomiendan hojas de vida extensas. Recuerde que las empresas que están reclutando personal recurren a la inteligencia artificial para filtrar hojas de vida. Por tal motivo deben ser cortas y concretas, eso sí, destacando las habilidades diferenciales personales.



Las empresas buscan para sus plantas de personal gente con habilidades para el trabajo remoto. Si estas hacen parte de sus fortalezas debe destacarlas en la entrevista, pese a que ya se está trabajando casi que con normalidad en los sitios de trabajo y en labores de manufactura y ventas la labor remota no es tan relevante.



Y no sobra recordar que ante oportunistas y estafadores que buscan aprovechar la coyuntura ninguna compañía está autorizada para cobrarles a personas naturales o candidatos por la gestión de un proceso de selección o búsqueda de empleo.

Para evitar dolores de cabeza y estafas se debe investigar sobre las empresas a las que se aplica, buscar referencias con conocidos, amigos o familiares sobre el puesto o la compañía.

