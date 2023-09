Desde que se reactivaron los distintos sectores, luego de la pandemia del Covid-19, muchos han sido los artistas que han visitado el país para brindar diferentes shows en varias ciudades y municipios.



Cuando hay varios conciertos a los que desea asistir, pero es el dinero el que lo pone a dudar, existen algunos consejos que le pueden ayudar con sus finanzas a la hora de comprar las boletas para dichos eventos.

Una de las primeras recomendaciones que debe tener en cuenta es conocer todo lo relacionado al evento al que asistirá , puesto que hay algunos de estos que no solo se trata de unas horas de música, sino la presentación de varios artistas en diferentes días.



De acuerdo con Asobancaria, en su portal 'Saber Más, Ser Más', debe incluso ahorrar para algún 'antojo' que se presente en el evento si se trata de un concierto de una sola noche, mientras que si asistirá a un festival, deberá tener en cuenta que son más las opciones en comida, accesorios y otros que se presentarán en el lugar.



Como las boletas para cada evento se venden muchos meses antes de su realización, otro consejo es mantenerse informado con respecto a las fechas de venta en las páginas oficiales de los artistas y de la empresa que emitirá las boletas.



Esto le permitirá conocer las fechas de preventa para usuarios de algunas entidades bancarias determinadas o la de venta al público en general.



(Le puede interesar: No se deje 'tumbar': ¿cómo saber si un billete es falso? Policía destapa trucos útiles)

En este aspecto Asobancaria registra: "Muchas veces, las bandas ofrecerán un código de preventa o un código de descuento a los fanáticos que compren sus álbumes. También, si tiene fuerza de voluntad, puede esperar hasta el día del concierto. Si no se agotan las entradas para un espectáculo, los revendedores ofrecerán boletos con pérdidas el mismo día".



Sin embargo, si no quiere esperar hasta último momento o ser engañado por revendedores, haga sus compras con anticipación, para así poder escoger el mejor lugar para disfrutar del espectáculo.



(Lea más: ¡Atención! Reprogramarán pagos de Renta Ciudadana en varios municipios; vea cuáles)



Si va a asistir al evento con su grupo de amigos, el consejo es que hagan un ahorro en grupo, ya que muchos de estos shows ofrecen la opción de palcos para cierto número de personas.



Una vez sepan la fecha y el lugar del concierto o espectáculo, pueden iniciar con un ahorro grupal que incluso les puede dar acceso a promociones en temas como transporte o alimentación.



Finalmente, el portal 'Saber Más, Ser Más', sugiere que no se vaya con lo justo el día del concierto, es mejor ir con un poco más de efectivo que 'quedarse corto', por su llega a presentarse algún tipo de imprevisto.

El impresionante montaje del Concierto de Conciertos en El Campín

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

