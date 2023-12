Estos son los tipos de mercado en economía: los hay de producto, competencia y otros

En Colombia, hay diferentes tipos de mercado, estos se encargan de clasificar los diferentes entornos económicos. Los protagonistas son los compradores y vendedores centrados en productos específicos.



Cuando un emprendedor o dueño de una empresa, entiende y reconoce los diversos tipos de mercado, tiene la posibilidad de decidir de manera estratégica aspectos enfocados en el marketing, los precios, las ventas, entre otros elementos de la economía en general de su empresa.



Para clasificar un tipo de mercado se debe tener en cuenta las variables relacionadas con el número de participantes, el tipo de productos o servicios que se ofrecen, y la facilidad de entrada y salida del mercado.



Según el documento ‘Estructuras de Mercado’ de la Universidad de la República de Uruguay, “existe una amplia variedad de tipos de mercados, donde los agentes económicos que participan, oferentes y demandantes, pueden tener comportamientos muy diferentes.”



Lo anterior significa que, cuando una persona es consciente del panorama financiero que tienen los sectores de la economía, está ligado a identificar, y por tanto, suplir las necesidades y anhelos de los clientes.

Aprender a predecir los comportamientos bursátiles puede hacer la diferencia

¿Cómo se clasifican los tipos de mercado?

La importancia de reconocer en qué tipo de mercado se encuentra su negocio, radica en que usted podría estar mucho más atento a las oportunidades de crecimiento y expansión.



Por esta razón, le contamos cuáles son los tipos de mercado más comunes que hay en la actualidad, según el portal de economía, Economipedia, la mayor plataforma de educación financiera.



No obstante, usted debe saber que esta clasificación se da conforme al tipo de producto, área geográfica, clientes, competencia, libertad financiera y finanzas.



Cada uno, cuenta con una subdivisión, la cual se enfoca en diferentes ramas de la economía. Además, se señala que los desafíos para los productores, distribuidores y vendedores son retos complejos.

Existen tres tipos de mercado, según el producto.

Tipos de mercado, según el producto

- Mercado de productos de consumo:

​hacen parte del grupo correspondiente a la comercialización de productos de uso personal o familiar.



Entre ellos se destacan los productos de consumo inmediato y duradero, como lo son los alimentos, mobiliario y transporte.



- Mercado de productos industriales: es toda aquella comercialización de productos y sus procesos. Entre ellos se encuentra todo lo relacionado con maquinaria, equipo de computación y materias primas.



- Mercado de servicios: aquí, el mercado integra todos los servicios como seguridad, educación y salud.



Tipos de mercado, según la competencia



En este punto, los tipos se clasifican según el grado de competencia que existe entre los distintos negocios, aquí se resaltan la calidad, novedad, precios, entre otros elementos de los servicios.



- Mercado de oligopolio: son los que hacen parte de la demanda a los mercados con pocos compradores.



- Mercado de monopolio: se caracteriza por la existencia de una única empresa.



- Mercado de competencia imperfecta: es la situación en la que los vendedores puedan afectar al precio de mercado y no necesariamente implica que tengan un control absoluto sobre él.



- Mercado de competencia perfecta: aquí, los vendedores no pueden afectar el precio de general del mercado, es decir, no pueden alterar sus costos.

Tipos de mercado, según área geográfica

En este apartado se destaca que existen cinco tipos de mercado, estos son regional, hace parte de la distribución en provincias o estados; local, se entiende como los productos que se hacen, distribuyen y venden dentro de un zona cercana.



También está el mercado internacional, el cual significa que una empresa, por ejemplo, asentada en Colombia, brinda sus servicios en un país extranjero; global, hace referencia a un sistema que se basa en acuerdos financieros, económicos, políticos y legales; y por último, esta el mercado nacional, que es el que lleva a cabo toda la dinámica de distribución de productos en el área geográfica de un país.

Imagen de referencia.

Tipos de mercado, según su libertad financiera

- Mercado libre: no existe ninguna limitación de acuerdo al precio al que se puede vender ni tampoco la cantidad a producir.



- Mercado de economía centralizada: tiene como objetivo principal el reparto igualitario de los ingresos, es decir, hace parte del mercado bursátil en Colombia, y esta constituido por instituciones, entidades y personas que se encuentran en la bolsa de valores en todo el mundo.



Tipos de mercado financieros

- Mercado de divisas: tiene como objetivo facilitar el flujo monetario que se deriva del comercio internacional.



- Mercado de capitales: aquí se compran y venden deudas a largo plazo o valores respaldados por las acciones.



