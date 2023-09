Tener una mascota puede resultar costoso si no se cuenta con una adecuada y estable organización de los costos. Esto, además, puede dificultar el cumplimiento del compromiso que se asume con el animal, ya que ellos requieren una inversión mensual importante. No se puede olvidar que tener una mascota en casa es una gran responsabilidad y, por ello, se debe estar en la capacidad económica de asumir sus necesidades y garantizar su bienestar durante toda su vida.

Sin una planeación financiera previa, podría aumentar su endeudamiento al intentar cubrir las necesidades del compañero o al no tener un fondo para las urgencias médicas o imprevistos.



Además, los gastos habituales como la alimentación, manutención o limpieza, requieren que sea organizado, que incluya todos los rubros necesarios en el presupuesto y el determinar en qué momento puede recurrir al uso de tarjetas de crédito.



De acuerdo con Carolina Peña, experta en finanzas personales de Resuelve tu Deuda, "tener una mascota implica gastos fijos. Por lo tanto, si no se mantiene una disciplina financiera adecuada y estable, no se puede asumir el compromiso. Su manutención requiere una parte del presupuesto mensual para que puedan vivir en condiciones óptimas y tener un estilo de vida adecuado. Además, se debe entender que el compromiso que se asume con estos animales es para toda su vida y, en algunos casos, puede superar incluso los 15 años".

Las vacunas estimulan el sistema inmunológico de los gatos. Foto: iStock

Haga cuentas antes

Antes de considerar tener un animalito en casa, lo ideal y más importante es saber si sus finanzas le permitirán su manutención: alimentación, salud, recreación, imprevistos, entre otros.



Luego de esta evaluación, se deben poner en consideración otros aspectos que le ayudarán a mantener las finanzas sanas.



Piense por ejemplo, en sus necesidades y las de animal: si viaja mucho o no va estar puede requerir de los servicios de una persona, si es una mascota muy grande y no tiene espacio va a requerir de un mayor tiempo fuera para el gasto de energía y también puede suceder en el caso de la limpieza.

Considere los gastos

Al elaborar el presupuesto mensual y distribuir los ingresos, es recomendable incluir todos los gastos relacionados con la mascota, como alimentación, vacunas, aseo, juguetes, guardería y paseador, así como cualquier otro elemento relevante para el bienestar del peludito.

Si puede hacerlo, ahorre comprando en cantidad

Si la dieta de su mascota lo permite, piense en adquirir comida en cantidades mayores ya que esto le permite ahorrar dinero. Lo ideal es comprar comida en bultos, por ejemplo, en lugar de gastar en porciones pequeñas. Esto, además, brinda un mayor control sobre los gastos y puede ir balanceando mes a mes.



Piense: si este mes le compra la comida, para dos meses, el otro puede ser la arena. además puede preparar snacks en casa como una forma de ahorrar.



Actualmente, hay numerosos tutoriales que ofrecen opciones saludables, consulte con su veterinario y así puede diversifica la dieta y aliviar el presupuesto.



Tenga prioridades

Conocer los gustos y necesidades reales de la mascota es esencial. A menudo, los dueños compran juguetes que sus animales no utilizan. Al entender bien las preferencias, se puede comprar de manera más precisa y evitar gastos innecesarios.



Para evitar gastos superfluos, es recomendable adquirir productos duraderos y de calidad que eviten tener que reinvertir. También se aconseja dedicar tiempo diario para pasear en lugar de contratar un paseador, lo que reducirá costos.

