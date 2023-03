El nuevo método de robo de información se está realizando por medio de mensajes de texto que llegan a los celulares de la gente. Esto mensajes imitan de manera muy precisa a los que son enviados por los bancos en los que mandan alertas de movimientos bancarios, por ejemplo de transferencias o pagos en línea.



También, los ladrones envían mensajes en los que notifican a la personas que la cuenta ha sido bloqueada por movimientos poco frecuentes y adjuntan un enlace en el que le piden digitar su número de cuenta, su clave, la dirección de su casa, su nombre completo y su número de cuenta, mientras se hacen pasar por bancos como Bancolombia o Davivienda.

La Policía Nacional se pronunció asegurando que este tipo de mensajes es considerado como suplantación web, la cual puede darse por medio de mensajes de texto correos electrónicos o redes como WhatsApp, que tienen la intención de robar contraseñas y datos personales para robarse las cuentas bancarias de las personas.

Gente; ojo con esta modalidad de intento de robo por medio de mensajes de texto que están enviando. @Bancolombia, importante que alerten a los usuarios. pic.twitter.com/duoZbk6Ag0 — Diana María (@Liloct) March 1, 2021

¿Cómo evitar caer en estas estafas?

Manejo de contraseñas: Cambie con regularidad sus claves y active el factor de doble autenticación.



Sospeche de las ofertas: Recuerde que nada es gratis y por ende nunca hay premios multimillonarios a cambio de nada. Siempre puede haber una intención detrás.



No ingrese a los enlaces: Asegúrese de leer con atención el mensaje antes de hacer clic o de descargar un archivo, quizá pueda encontrar errores o inconsistencias.



Verificar las ofertas: Realice una búsqueda en Google sobre el supuesto premio, puede verificar si es real o no.



Nunca comparta sus datos personales: Las entidades nunca solicitan datos personales o de acceso a los usuarios.

