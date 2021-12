La pandemia del covid-19 obligó a muchas empresas a migrar a nuevas formas de trabajo y trajo consigo nuevos retos en torno a las organizaciones.



Actualmente, según un estudio realizado por Mercer en Colombia, en el cual participaron más de 90 empresas, el 70 por ciento de los directivos mantiene esquemas híbridos para el próximo año. El trabajo híbrido continuará y este será uno de los retos a futuro.



Otro de los desafíos que ve la consultora Mercer es el de la transformación digital.



“Con la transformación digital van a aparecer nuevas posiciones, algunas de ellas ni siquiera nos alcanzamos a imaginar cuáles son, ni qué perfiles van a aparecer en los próximos años. Las organizaciones están requiriendo conocimientos básicos de tecnología para posiciones que no están vinculadas directamente con roles de esta naturaleza; hay conocimientos mínimos requeridos para la digitalización efectiva de un negocio”, indicó Marietna Cantillo, directora de Career para Mercer en Andina, Centroamérica y Caribe.



Ya no son los conocimientos técnicos específicamente lo que el área de Recursos Humanos busca cuando necesita de un perfil. Ahora, se requieren habilidades blandas, que de alguna forma les garanticen a las organizaciones que la persona va a poder moverse al ritmo y velocidad que también se mueve el mercado.



En ese orden de ideas, según Mercer, los perfiles que más se están demandando en las empresas son:



● Gerente de arquitectura

● Desarrollador mobile

● Gerente de experiencia al usuario

● Gerente de seguridad informática

● Arquitectura de computación en la nube



Otros de los desafíos que enfrentarán las empresas para el próximo año son algunos como lograr la atracción, el compromiso y la lealtad del talento, implementar efectivamente nuevas formas de trabajo, el acompañamiento al liderazgo y temas vinculados con la sostenibilidad.



“Son elementos que cada vez toman un mayor protagonismo en la agenda de las oficinas de recursos humanos”, dice la consultora.



Brecha generacional

Según otro estudio de Mercer realizado a 500 empresas, el 60 por ciento de la fuerza laboral del país, está compuesta por millennials o generaciones que vienen después. Siendo estas las generaciones que más presionan por libertad, por auto gestión y por empoderamiento.



Actualmente, los trabajadores colombianos están valorando beneficios vinculados con el equilibrio vida - trabajo, porque hay un mito con este tema del trabajo virtual y del trabajo flexible, que se ha desequilibrado aún más. Estos pueden variar con relación a su edad o al momento de vida de cada uno de los colaboradores.



“Desde las áreas de Recursos Humanos, antes hablábamos de bienestar, salud mental, ahora lo estamos haciendo un poco más proactivo entendiendo y empatizando mucho sobre cuál es la realidad de cada uno de los trabajadores, porque ya no estamos todos en el mismo lugar físicamente. Si todos estamos dispersos, hay que entender casi que de forma muy individual cuáles son esas realidades y empezar a customizar también esos beneficios”, explica Cantillo.



* Con información de Mercer