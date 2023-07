El pasado 30 de junio, el Banco de la República anunció el porcentaje de las tasas de interés que regirían en julio de este año, el cual se mantendrá en un 13,25 %.



Por su parte, la Superintendencia Financiera de Colombia dio a conocer que la tasa de usura que regirá es del 44,04 % efectivo anual, es decir, 60 puntos básicos menos.

Así mismo, ese 44,04 % aplicará también a los intereses remuneratorio, que según el Banco de la República es el "retorno pactado por un crédito de capital durante un período determinado" y el de mora, que tienen que ver con el interés que entidades financieras, como bancos, corporaciones financieras, cooperativas y compañías de financiamiento cobran a cada deudor.



#bancos #tasadeusura #tarjetasdecredito ♬ Epic Music(842228) - Pavel @andrespedraza1704 La tasa de usura sigue cayendo para el mes de Julio será de 44,04%. además que el banco de la república detuvo la subida de la tasa de interés y se cree que no subirá más, según Leonardo Villar presidente del banco. #economia

De igual forma, la superintendencia informó que certificó en 29,36 % efectivo anual el interés bancario corriente para las modalidades de crédito de consumo y ordinario.



Esto representa una disminución de 40 puntos básicos (-0,40 %) frente al mes anterior, junio que fue del 29,76 %.



Al respecto, la entidad recuerda que "el interés bancario corriente es la base para el cálculo del valor máximo de los intereses remuneratorio y moratorio definidos en el Código de Comercio (artículo 884) y para determinar los efectos de la norma sobre usura definida en el Código Penal (artículo 305)".



Así las cosas, las entidades bancarias no podrán cobrarle por su tarjeta de crédito tasas más altas que el porcentaje anteriormente mencionado -44,04 %-.



Desde el mes de mayo, se ha presentado una caída en las tasas de interés, lo que ha ido implusando poco a poco el uso de las tarjetas y los créditos de consumo, sin embargo, esa tasa aún se encuentra alta, por lo que debe tener en cuenta esta información a la hora de utilizar sus tarjetas de crédito y no endeudarse sin medida.

Cómo sacarle provecho a la bajada de tasas en los bancos

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

