En cuarentena, tasas de interés en créditos empezaron a mostrar bajas

El alegato de los usuarios de créditos, en relación con el hecho de que las reducciones de las tasas de interés de referencia que ha venido haciendo el Banco de la República no se reflejaban en los créditos que otorga la banca, empieza a resolverse a través de los números.



Las estadísticas del Emisor reflejan que la tasa de interés en créditos de consumo, en el promedio de los establecimientos financieros, pagaderos entre 31 y 365 días, con corte a la semana 22 del año (junio), había llegado hasta un 19,51 por ciento, mientras que al inicio del año se ubicaba en 21,24 por ciento.

El porcentaje en las tasas de interés que se están aplicando a los usuarios de créditos varía por diversas razones. Por ejemplo, en los bancos comerciales, a la misma fecha, el interés estaba en 19,03 por ciento, mientras que en las cooperativas financieras bajaba hasta 13,95 por ciento.



Al pactarse los créditos a más largo plazo, por ejemplo, a 1.865 días (unos 60 meses), las tasas de junio se ubicaron, en el promedio de todos los establecimientos, en 14,12 por ciento, siendo la de los bancos comerciales de 13,99 por ciento y la de las cooperativas financieras, de 17,91 por ciento.

(Le puede interesar: Impacto de la pandemia en la economía mundial: aquí no se salva nadie)

Hay que recordar que los créditos de consumo, que en el 2019 venían a buen ritmo en Colombia, son uno de los termómetros de la economía, pues, al otorgarse exclusivamente a las personas naturales, para la compra de bienes y servicios, dan cuenta de que el consumidor está confiado en que todo va a ir bien. Por lo general, los hogares lo utilizan para adquirir vehículo, financiar estudios, viajar y, en época de crisis, hasta para abastecerse de productos de la canasta básica.



En medio de la situación desatada por la pandemia, con toda la incertidumbre latente aún en relación con lo que pueda pasar, el monto total de préstamos de consumo otorgados a los usuarios tuvo una fuerte caída. Luego de sobrepasar los 10.000 millones de pesos en las primeras semanas del año, llegó a 6.000 millones en la semana 22 del año.



De hecho, un informe del gremio de entidades financieras (Asobancaria) ya mostraba en mayo el declive del crédito de consumo (por monto), el cual, en los últimos dos años, había crecido a tasas reales del 5,5 por ciento y 12,3 por ciento, mientras que el incremento en todo el 2020 se pronostica en solo 1,1 por ciento.

(Lea también: ‘No habrá discusión sobre reforma tributaria hasta que pase pandemia’)

Tarjetas de crédito

Las tarjetas de crédito son un mecanismo de financiación del consumo para millones de hogares colombianos. No en vano, los portadores del llamado dinero plástico son alrededor de 6,7 millones, mientras que el número de tarjetas alcanza los 15,8 millones de unidades (promedio de 2 tarjetas por tarjetahabiente).



La cuarentena en el país, por la presencia de un virus impredecible, llevó a que se usara menos el efectivo, lo que, sin embargo, no alcanzó a evitar que el monto transado con tarjetas de crédito disminuyera, no solo porque muchos ciudadanos perdieron el empleo, sino también por la incertidumbre con el corto plazo que se da en una crisis como la actual.



En términos de tasas de interés para hacer avances en efectivo con tarjeta de crédito, en la semana 21 del año habían bajado a 24,75 por ciento, tras haber estado en 27,11 por ciento en la semana 14 (abril).



Para consumos en los establecimientos que proporcionan bienes y servicios al ciudadano, el interés en tarjetas de crédito cobrado por los bancos comerciales, cuando el pago se realiza a 1 mes, bajó a 1,67 por ciento en la semana 22 del año. La cifra sube a 24,3 por ciento para la misma fecha, cuando las cuotas se pactan para ser pagadas hasta en 6 meses. En la semana 22 del 2019, este tipo de interés estaba en 28,39 por ciento.

(Además: Así puede consultar su saldo para los giros del ingreso solidario)

Préstamo hipotecario

El crédito hipotecario, entre tanto, que por su naturaleza (se respalda con una hipoteca) mantiene una tasa más estable, durante el atípico año 2020 las tasas de interés tampoco ha tenido mayores cambios, mientras que la colocación de préstamos sí refleja una caída significativa, cuya mayor disminución se observa en la semana 15 del año (comienzos de abril).



En las estadísticas del Banco de la República se aprecia que los intereses para adquisición de vivienda diferente a VIS (interés social), en pesos, se han movido en el rango de entre 10,11 y 10,46 por ciento durante el primer semestre del 2020, para el promedio de todos los establecimientos financieros.



El interés es más alto en las cooperativas financieras que en los bancos comerciales. Mientras que en el primero, durante la primera mitad del año oscila entre 12,69 y 16,24 por ciento, en los bancos tradicionales ha estado entre 10,24 y 10,48 por ciento.



En el caso de los créditos pactados en UVR, es decir que dependen de la inflación, en créditos de vivienda, otorgados por todos los establecimientos financieros, el promedio de los intereses durante las 22 semanas del año, estuvieron entre 7,11 y 7,98 por ciento.



El Banco de la República, rector de la política monetaria, luego de varias reducciones aplicadas, tiene la tasa de interés de referencia en 2,75 por ciento, la más baja en la historia del banco central. Para hoy está prevista otra reunión de la junta del Emisor.



Los analistas estiman, según encuesta de Citi, que podría haber un nuevo recorte de las tasas, de 25 puntos, para ubicarla en 2,5 por ciento, mientras que en todo el año terminarían en 2,25 por ciento.

(Le puede interesar: Los ajustes que traería la segunda jornada sin IVA de este viernes)

REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS

EL TIEMPO