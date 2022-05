Aunque no es recomendable hacer un uso desmedido de las tarjetas de crédito para cubrir los gastos de las vacaciones, contar con este medio de pago, para cubrir emergencias e imprevistos, siempre será de gran ayuda. No obstante, siempre es aconsejable mantener el control del gasto con dichos plásticos.



Según Luis Fernando Gómez Falla, vicepresidente de Banca Personas y Pequeñas Empresas del Banco Popular, filial del Grupo Aval, el presupuesto para viajes es uno de los más importantes para las familias colombianas y por eso es importante que tengan en cuenta las siguientes recomendaciones para sacar el mayor provecho de sus tarjetas de crédito:



1. Revisar la compatibilidad de sus tarjetas en las redes de cajeros internacionales: Los expertos recomiendan antes de viajar, revisar la compatibilidad de sus tarjetas para retiros o avances en el exterior: Red PLUS para VISA y la red Cirrus para MasterCard y Maestro.



2. Validar las asistencias incluidas con su tarjeta de crédito: muchas veces los tarjetahabientes no saben que tienen derecho a una serie de coberturas y asistencias que les facilitan la vida, y que en ocasiones incluyen asistencias cuando se viaja. Estas pueden ser una gran manera de reducir cualquier gasto inesperado. Entre la pérdida de equipaje, gastos médicos por accidente, conexiones aéreas perdidas, extravío de documento, entre otras, viajar puede presentar muchos imprevistos, que estos productos financieros le pueden ayudar a solucionar.



3. Enlistar los gastos que hará con tarjeta y con efectivo: en otros países la mayoría de los establecimientos de comercio por lo general reciben tarjetas como medio de pago. Por esto es necesario llevar un control de los gastos que se realicen con efectivo, tarjetas débito y crédito para que sepa exactamente con cuánto dinero cuenta para el viaje y así pueda cumplir con dichas obligaciones en el futuro.



4. Tarjetas de crédito, un pasaporte para compras en cualquier lugar: miles de comercios alrededor del mundo aceptan tarjetas de crédito como método de pago, evitando así el uso del efectivo, especialmente en tiempos de pandemia. En la mayoría de los casos, la transacción se registra en el valor de la moneda local del país en donde fue expedida la tarjeta, en la mayoría de los casos.



5. Aprovechar los beneficios por usar su tarjeta: algunas entidades bancarias cuentan con tarjetas de crédito con planes para viajeros frecuentes que le ofrecen beneficios aplicables al momento de viajar. Su principal característica es ofrecer la posibilidad de acumular millas o puntos por cada consumo. En este sentido tarjetas como la Visa ConnectMiles se suman a ese propósito siendo la única tarjeta de crédito de marca compartida en Colombia, y que le permite acumular millas a los clientes para viajar a los destinos nacionales e internacionales que tiene la aerolínea panameña.



6. Avisar a su banco emisor antes de viajar: según Gómez Falla, el trámite de activación de la tarjeta para efectuar transacciones en el exterior ya no es necesario en algunos bancos, pero no está de más averiguar si es necesario hacerlo. Además, es importante que lleve a la mano los números y canales de contacto de su entidad financiera en caso de requerir nuevos servicios y asistencias.



