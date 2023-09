Día a día proteger el dinero y los recursos económicos de fraudes es muy importante para muchas personas, ya que, cada día, los trámites financieros se hacen con más frecuencia a nivel electrónico.



Las transacciones de dinero de manera física son cada vez menos frecuentes y esto hace que los delincuentes busquen maneras de acceder al dinero ajeno por medios electrónicos.

(Le puede servir: Estafa con correos electrónicos a nombre de Bancolombia).

Uno de los métodos más eficaces que utilizan para vaciar cuentas bancarias y robar dinero de manera electrónica es la modalidad 'Carding'.



A continuación le explicaremos que es el método 'Carding' y cómo evitarlo.

¿Qué es el Carding y cómo evitarlo?



El 'Carding' es una forma de estafa online a través la cual los delincuentes acceden a sus tarjetas bancarias para realizar pequeñas compras de manera secuencial, según el portal de finanzas ‘Deia’.



Según este portal, estas son adquisiciones que se realizan a nivel online o telefónicas, siendo esta la manera de obtener las claves de seguridad y probar si estas son las correctas para acceder a la cuenta del afectado.



Cuando ya obtienen las claves, lo que hacen es falsificar, copiar, clonar las tarjetas o robar información financiera, ya sea débito o crédito, o de datos personales que se hayan proporcionado de manera online.

(Le puede ayudar: Así funcionaba Joker's Stash, la web más grande de tarjetas robadas).

Para evitarlo, estos son los tips que proporciona el portal ‘Applesfera’ para evitar a toda costa que le hagan ‘Carding’.



No responda correos, mensajes de texto o mensajes de WhatsApp en el que piden información bancaria, no la suministre, ya que un banco nunca pide este tipo de datos, debido a que cuando abrió la cuenta, usted ya le proporcionó información de tipo personal.



Si tiene dudas, llame directamente al banco y verifique que realmente no son ellos quienes le están pidiendo información.



También es importante que verifique los movimientos de su cuenta bancaria y control de operaciones para identificar si han realizado algún retiro sospechoso o un movimiento de otra índole.

(Le puede interesar: Los intentos de fraude digital aumentaron 1% en Colombia),

Evite acceder a su cuenta bancaria desde una red pública, pues los delincuentes pueden acceder fácilmente a su cuenta y robarle todo su dinero. Para ello, acceda a la red Wifi de un amigo de confianza o que le compartan datos.

Con estos mensajes de texto y llamadas falsas están estafando en Bogotá

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

¿Por qué la pensional es un desafío para el desarrollo del mercado de capitales?

Declaración de renta: Cuidado con las multas que tendría por no presentarla

¿Dónde queda IKEA en Bogotá? Estos son precios, horarios y cómo comprar por Internet