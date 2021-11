Esto es lo que debe tener en cuenta si quiere sacar una tarjeta de crédito

Una tarjeta de crédito es una buena opción si se quiere iniciar la vida crediticia. El pago oportuno de sus cuotas otorga una buena calificación en el mercado financiero y es la puerta de entrada para acceder a créditos de mayores sumas.



Con ella se pueden adquirir bienes o servicios y financiar su pago entre dos y 36 meses, aunque también puede hacerlo a una sola cuota. Además, los bancos y entidades ofrecen un sin número de beneficios asociados a las tarjetas, principalmente descuentos, que se redimen al realizar compras con este medio.



(Además: Banco de la República sube otro medio punto su tasa de interés)

Al momento de solicitar la primera tarjeta de crédito es importante tener en cuenta varios factores, mayormente asociados con las finanzas personales. De su manejo dependerá la percepción positiva o negativa de la cultura de gasto de la persona por cuenta de los bancos.



Cuando se va a solicitar una tarjeta, es importante que analice las opciones y los beneficios que le otorgan los diferentes bancos, tanto los meses que no le cobran cuota de manejo, valor de interés y las marcas aliadas.



Pero, en todo caso, esta herramienta permitirá medir cuál es la cultura de pago del cliente, algo clave en el momento de recibir beneficios e, incluso, obtener futuros préstamos para vivienda, carro y educación.



(Lea también: ¿Está reportado? Así lo beneficiaría la ley de borrón y cuenta nueva)



Aunque los requisitos varían dependiendo de la entidad financiera y de las características de la tarjeta que se está tramitando, existen unos puntos fijos que sirven como soporte que el deudor puede cubrir el cupo otorgado.



Por esta razón, la mayoría de bancos piden certificar el monto mínimo de ingresos mensuales, dependiendo si se es empleado, pensionado o trabajador independiente. En el primer caso, en ocasiones se exige certificado laboral.



(Le puede interesar: Costo fiscal del día sin IVA se recuperó con billonarias ventas: Iván Duque)



Otra de las condiciones es ser mayor de edad, aunque los menores también pueden solicitar a su nombre una tarjeta de crédito amparada a través de un tutor, quien debe soportar que puede cumplir con su pago.



Al momento de liberar el cupo, los mismos bancos se encargan de realizar un estudio crediticio que arroja el monto total que los gastos de la persona le permiten cubrir. Sin embargo, los expertos recomiendan que la deuda no sea mayor al 30 o 40 por ciento del total de los ingresos recibidos.



De esta manera, a pesar de que el cupo sea mayor, incluso, a los ingresos mensuales, la deuda debe mantenerse en un margen que facilite su pago e impida acumularse.



(Siga leyendo: ¿Cuándo son los dos próximos días sin IVA en Colombia?)



Analistas también aconsejan debitar las compras al menor número de cuotas posible para que el pago de intereses no ascienda a un valor por encima del costo del producto.