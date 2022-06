Le ha ocurrido que al momento de cancelar una compra en un establecimiento comercial el dependiente le advierte que si paga en efectivo le hace un descuento, pero que si lo hace con tarjeta de crédito no le podrá aplicar ese beneficio o, en el peor de los casos, que si utiliza el llamado dinero plástico en su compra debe cobrarle un porcentaje adicional. Pues sepa que esta es una práctica que no debería suceder y es rechazada por las redes de pago como Credibanco y Redeban, en cargadas de procesar dichas transacciones cada día.



De hecho, según fuentes de ese mercado, los comercios que acuden a esa práctica se exponen a que dichos sistemas les puedan retirar, de forma definitiva los datáfonos, que en la gran mayoría son entregados bajo la modalidad de comodato, con lo cual se podrían afectar las ventas en momentos en que esa herramienta juega un papel clave para el comercio.



Según la Superintendencia Financiera, en la actualidad hay más de 15,8 millones de tarjetas de crédito activas en Colombia, a través de las cuales se hacen pagos promedios en los comercios (datáfonos) por más de 5 billones de pesos mensuales.



A su vez, el número de tarjetas débito en el país superó las 41,1 millones al corte de febrero pasado, las cuales se utilizaron para pagar compras por cerca de 7 billones de pesos en ese mismo mes.



El origen de ese cobro adicional a los tarjetahabientes está asociado la mayoría de las veces a la tenencia de los datáfonos, los cuales tienen unos costos que deben ser asumidos por los comerciantes quienes son los que deciden si ofrecen o no este servicio a sus clientes y se benefician, además, de la oportunidad de incrementar sus ventas que les brinda esta tecnología, explica una fuente del sector.

¿Qué dice la Superfinanciera?

Según la Superintendencia Financiera, no existe ninguna normativa que exija al comercio o a los bancos un valor mínimo de transacción con tarjeta. Lo anterior, porque se trata de un libre mercado que responde a reglas de oferta y demanda.



Ahora bien, aunque en términos legales no está estandarizado un cobro mínimo por pagos con tarjeta en algunos comercios, Asobancaria explica que existen unos rubros extra para quienes tienen esta opción de pago.



Advierte que los comercios que adopten el pago a través de un datáfono deben cancelar 130.000 pesos por afiliarse a este mecanismo y obtener su propio código.



Con este pago, pueden iniciar su uso a cambio de otros dos costos. El primero, una comisión sobre las ventas: se cobra un porcentaje de lo vendido. Este valor es producto de un acuerdo con el comercio y el emisor de la tarjeta de crédito y depende de factores como volumen de ventas, la actividad económica y demás.



Y hay un pago por el alquiler del dispositivo que no se cobra si el comercio cumple con un mínimo de operaciones mensuales.



En este sentido, los pagos que se hacen a través de un datáfono representan un cargo logístico para quien ofrece este servicio y no para el consumidor.



Los comerciantes no deben olvidar que los tarjetahabientes al utilizar sus plásticos como mecanismo de pago y más de financiación, deben cancelar los intereses correspondientes al valor de sus compras, además, la cuota de manejo de sus tarjetas, por lo que un valor adicional que le aplique el comercio no es lo aconsejable, señala la fuente consultada.



